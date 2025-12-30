 Rubio Rubín seguirá jugando en el extranjero
Deportes

Rubio Rubín seguirá jugando en el extranjero

El delantero guatemalteco fue anunciado como nuevo refuerzo de El Paso Locomotive de la USL Championship.

Rubio Rubín, delantero de la Selección de Guatemala - Concacaf
Rubio Rubín, delantero de la Selección de Guatemala / FOTO: Concacaf

Rubio Rubín seguirá desarrollando su carrera en el extranjero. El delantero de la selección de Guatemala, quien recientemente había quedado como agente libre tras su paso por el Charleston Battery, fue anunciado como nuevo refuerzo de El Paso Locomotive, equipo que compite en la USL Championship de Estados Unidos. Con este movimiento, el atacante de 29 años asegura continuidad en una liga que conoce bien y en la que ha sido protagonista en las últimas temporadas.

Desde la directiva de El Paso Locomotive destacaron la incorporación del futbolista guatemalteco por su experiencia y mentalidad competitiva. El director técnico deportivo, Ray Saari, subrayó que Rubín es un delantero con cualidades probadas en la USL Championship, resaltando su capacidad técnica, inteligencia táctica y alto nivel de trabajo, aspectos que encajan con el proyecto deportivo del club para la próxima campaña.

Los números de Rubio Rubín

Rubín llega a El Paso tras disputar 22 partidos durante el 2025 con Charleston Battery, temporada en la que aportó cuatro goles y tres asistencias. Su contribución fue clave para que el equipo finalizara con el segundo mejor récord de la liga. A lo largo de su carrera profesional, el atacante ha acumulado experiencia en ligas de alto nivel como la Eredivisie, la Liga MX y la Major League Soccer, sumando 273 partidos, 41 goles y 31 asistencias a nivel de clubes.

En el plano internacional, Rubio Rubín se ha consolidado como una pieza importante para la selección de Guatemala desde su debut en junio de 2022. En 41 apariciones con la Azul y Blanco, ha marcado 13 goles y brindado dos asistencias, destacando especialmente su tanto decisivo ante Canadá en la Copa Oro 2025, que permitió a Guatemala igualar el marcador y avanzar en una histórica tanda de penales. Con su llegada a El Paso Locomotive, Rubín buscará mantener el ritmo competitivo y seguir siendo un referente tanto en su club como en el combinado nacional.

Foto embed
Rubio Rubín marcó el empate ante Canadá. - FFG

