 Rubio Rubín queda como agente libre
Deportes

Rubio Rubín queda como agente libre

Luego de jugar 22 partidos y anotar cuatro goles con el Charleston Battery, Rubio Rubín figura entre los agentes libres del club.

Rubio Rubín debuta con el Charleston Battery - Charleston Battery
Rubio Rubín debuta con el Charleston Battery / FOTO: Charleston Battery

El Charleston Battery ha anunciado los movimientos oficiales en su plantilla de cara a la próxima temporada, y entre las novedades destaca la situación del delantero guatemalteco Rubio Rubín. El club reveló la lista de jugadores que continúan bajo contrato, aquellos que no aceptaron una extensión, los que regresan a sus equipos tras finalizar su préstamo y los futbolistas que han decidido retirarse. En este recuento, el nombre de Rubín figura entre quienes quedan en condición de agente libre.

Rubín, quien llegó al Charleston Battery a mediados de 2025, formó parte del plantel durante una campaña en la que el equipo buscó consolidarse en la USL Championship. Durante su etapa con el club, el delantero disputó 22 encuentros, ocho de ellos como titular. Su aporte ofensivo incluyó cuatro anotaciones, además de tres amonestaciones, reflejo de su intensidad y compromiso dentro del terreno de juego.

¿Qué viene para Rubio Rubín?

A pesar del esfuerzo colectivo, el Battery no logró coronarse campeón en la reciente temporada. Sin embargo, la presencia de Rubín aportó variantes en ataque y experiencia internacional, factores que seguramente influirán en el interés de otros clubes que busquen reforzar su delantera. Su salida se produce junto a la de otros jugadores como Leland Archer, Cal Jennings, MD Myers, Arturo Rodríguez, Mark Segbers y Graham Smith, quienes también quedan libres.

Con este anuncio, Rubio Rubín abre un nuevo capítulo en su carrera profesional. Su disponibilidad en el mercado de agentes libres podría generar oportunidades tanto en Estados Unidos como en el extranjero, especialmente considerando su trayectoria con la selección de Guatemala y sus experiencias previas en diferentes ligas. Será en los próximos meses cuando se conozca el rumbo del atacante chapín, quien buscará continuar consolidándose en el fútbol internacional.

Rubio Rubín, delantero de la Selección de Guatemala - Concacaf

