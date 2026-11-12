Javier González ofrece disculpa tras ignorar saludo a niños

Mediante una historia de Instagram, la cual desaparece en 24 horas, el futbolista de Xelajú M. C., Javier González, ofreció una disculpa pública por haber ignorado el saludo a unos niños al momento de descender del autobús altense en el último partido que disputó el cuadro quetzalteco.
"Quiero disculparme sinceramente por lo sucedido al bajar del bus en el último encuentro", empieza el mensaje del profesional quetzalteco.
"En ningún momento fue mi intención ignorar, hacer sentir mal o menospreciar a los niños que estaban esperando saludar a los jugadores. La verdad que no me percaté que estaba ahí, pero entiendo perfectamente que desde afuera mi actitud pudo interpretarse de otra forma", reconoce el jugador de Xelajú.
El futbolista de la polémica también reconoce que, como figura tiene una responsabilidad que va más allá del terreno de juego. "Hay niños que nos admiran, que nos ven como ejemplo, y se emocionan con algo tan sencillo como poder saludarnos", explica Javier González. El futbolista reitera que, la situación no fue la correcta y que lamenta mucho lo sucedido.
Por último, González ofrece disculpa de corazón a los niños y a sus familias. "Nunca quisiera que alguien, y mucho menos un niño, se quede con la sensación de haber sido ignorado o tratado con indiferencia por mí", agregó.
La reflexión final que hacer Javier González tras el capítulo de ignorar el saludo a varios niños tras un encuentro de futbol es: "Me hago responsable de lo sucedido y también de recordar que los pequeños detalles pueden significar muchísimo para alguien más".
Polémicas de jugadores de Xelajú
Esta no es la primera vez que algún jugador de Xelajú M. C. tiene una polémica en el futbol guatemalteco a nivel nacional o internacional.
Amarini Villatoro: Tras ser campeón del Clausura 2023 con Xelajú, el técnico lanzó un insulto a los comentaristas de la televisión encargada de transmitir los partidos del cuadro "Superchivo".
Jorge Aparicio: Tras perder la final de la Copa Centroamericana 2025, el jugador de Xelajú hizo señales de la mano haciendo referencia a un robo. Eso le valió ser castigado por Concacaf al igual que a su club.
Jesús López: En julio de 2026 durante el Apertura 2026, el jugador de Xelajú se llevó abruptamente al portero Estuardo Sicán, cuando éste daba una entrevista a un medio de comunicación dejando con la palabra en la boca al periodista.
Widvin Tebalán: El nacido en Momostenango, Totonicapán, se vio envuelto en polémica por jugar un campeonato amateur en su aldea de nacimiento en agosto de 2026, que terminó con una sanción por parte de su club.
Jevier González: En noviembre de 2026, el profesional ignoró a varios niños, quienes le pedían un saludo, posteriormente ofreció una disculpa pública.