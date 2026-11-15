¡La Selección Nacional de Guatemala ya está en Toronto!

Superada las 20:00 horas GT, la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) dio a conocer en sus distintas redes sociales que, la delegación de la "Bicolor" llegó con bien a Toronto, Canadá, donde este lunes buscará ante los representantes de "La Hoja de Maple" un triunfo por diferencia de dos goles para lograr un histórico boleto a las semifinales de la Concacaf Nations League.
"¡La Azul y Blanco llega a Toronto"! La Selección de Guatemala arribó a territorio canadiense para su partido de cierre ante la Selección de Canadá, en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf", fue el mensaje emitido por la Federación en X.
En dicha publicación, hay un combo de fotografías que detalla a los seleccionados en territorio norteamericano. Olger Escobar y Óscar Santis aparecen en fotos individuales, luego, hay una imagen grupal con los seleccionados José Ardón, Allen Yanes, Nicolas Samayoa, José Bolaños y Óscar Castellanos.
¿Qué pasó con el vuelo de Guatemala?
La Selección Nacional de Guatemala tenía programado viajar el sábado al filo del medio día a Toronto, Canadá, con una escala en Chicago (Illinois), Estados Unidos, pero el inconveniente con la suspensión de vuelos en territorio estadounidense el viernes 13 de noviembre ocasionó un atraso en los vuelos comerciales para el día sábado, por lo que el vuelo del seleccionado fue cancelado.
Ante el inconveniente, y el peligro latente de no poder llegar a Canadá y cumplir con el partido, los dirigentes lograron gestionar un vuelo "chárter", el cual fue programado para este domingo al filo del mediodía.
Tras un largo recorrido, el seleccionado guatemalteco llegó por la noche al territorio canadiense, exactamente a Toronto, donde este lunes 16 de noviembre se jugará la vuelta de la semifinal de la Concacaf Nations League, la cual favorece hasta el momento a Canadá 3-2.