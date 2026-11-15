 Revelan presuntos pagos millonarios a presidente de Conmebol
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Revelan presuntos pagos millonarios al presidente de la Conmebol

La crisis de Ueno Bank en Paraguay destapó millonarias transferencias, vínculos empresariales y operaciones financieras que salpican al máximo dirigente del futbol sudamericano.

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Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol
Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol / FOTO: EFE
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La CONMEBOL se encuentra bajo la lupa luego de que una investigación periodística revelara presuntos vínculos financieros entre su presidente, Alejandro Domínguez, y un grupo empresarial relacionado con Ueno Bank, entidad paraguaya que atraviesa una crisis financiera. De acuerdo con una publicación de ABC Color, el dirigente habría recibido un total de 3.5 millones de dólares a través de siete transferencias bancarias provenientes del Grupo Vázquez SAE, vinculado a uno de los principales accionistas del banco.

El caso ha generado cuestionamientos debido a que Ueno Bank también mantenía una relación comercial con la CONMEBOL, al ser patrocinador de la Copa Sudamericana. Esto ha despertado sospechas sobre un posible conflicto de intereses, pues Domínguez habría recibido dinero en una cuenta personal de una estructura empresarial relacionada con una entidad con la que la confederación sudamericana mantenía acuerdos comerciales. Las operaciones financieras salieron a la luz en medio de la intervención bancaria ordenada por las autoridades paraguayas.

Silencio en CONMEBOL y Alejandro Domínguez

Las transferencias estarían relacionadas con el Grupo Vázquez SAE, propiedad de Federico Miguel Vázquez Villasanti, empresario que, según la información difundida, permanece detenido en Asunción y enfrenta señalamientos por presuntos delitos como lavado de dinero, estafa y asociación criminal. A la polémica también se suma que la propia CONMEBOL tendría aproximadamente 14 millones de dólares comprometidos en Ueno Bank, situación que ha incrementado las interrogantes sobre el alcance de sus vínculos con la institución financiera.

Por su parte, el histórico exportero paraguayo José Luis Chilavert reaccionó a las revelaciones y exigió que Domínguez sea expulsado de por vida del fútbol, al considerar que los presuntos intereses personales del dirigente representan un asunto de máxima gravedad. Hasta el momento, la CONMEBOL no ha emitido una postura oficial sobre las acusaciones. Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones y pone bajo escrutinio la gestión de su presidente, a la espera de que las investigaciones permitan esclarecer el origen y la naturaleza de los millonarios movimientos bancarios.

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