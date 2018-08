Descubren letrero oculto de la Segunda Guerra Mundial - Emisoras Unidas

De hecho, hace varias semanas, se produjo un incendio en Bray Head in Co, Wicklow, despojando a la colina de su pasto y dejándola ennegrecida y chamuscada, lo que hace que el cada vez más Bray to Greystones sea un poco menos pintoresco.

Sin embargo, el fuego expuso algo que no se ha visto en Bray Head en una generación.

Un cartel grande que decía “EIRE”, que data de la Segunda Guerra Mundial, fue descubierto por el helicóptero Garda durante el fin de semana.

Estos signos, más de 80 en total, fueron tallados en el suelo en varios puntos alrededor de la costa irlandesa durante la guerra, para que los aviones británicos y alemanes supieran que estaban volando sobre territorio neutral.

El letrero había sido demasiado grande y aparentemente olvidado durante décadas, hasta ahora.

A Garda Air Support Unit crew spotted that the fire on Bray Head has revealed an “EIRE” sign dating from the Second World War.

We see these around the coastline but haven’t seen this before. pic.twitter.com/I6cwIrIori

— An Garda Síochána (@GardaTraffic) August 4, 2018