Fotos: Deseaba una cola de "sirena" y gastó más de 1,500 dólares para lograrlo - Emisoras Unidas

Christian Riel, de 24 años, estaba tan inspirado por la película favorita de su infancia, “La Sirenita”, que decidió hacer su propia y elegante cola de sirena.

Hoy en día el joven de Florida pasa su tiempo libre en su piscina, vistiendo su cola dorada hecha a su medida. Por la misma pagó más de 1,500 dólares. El estudiante universitario se relaja regularmente en la bañera e incluso lo toma para darse un chapuzón en el océano.

“La Sirenita de Disney me hizo descubrir mi amor por el océano y el mar”, explicó. “He vivido en Florida durante dos años y conduje hasta el océano cada vez que tenía tiempo”. “Me encanta sentarme en la orilla y me encanta nadar en el agua salada del mar”.

“Hace aproximadamente dos años, encontré algunas páginas de Instagram de sirena y ahí es cuando me di cuenta de que también quiero ser un tritón. Me encanta el agua y me encanta nadar con y sin cola. Usarlo te hace mucho más rápido y es simplemente una increíble sensación de libertad”, agregó.

Problemas de salud

Riel ha sufrido las consecuencias de nadar constantemente por el mar con su cola de sirena.

“Sufro de dolor en mis tobillos si la ocupo más de una hora y mi vista se nubla bastante por el cloro y la sal de agua”, comentó. “Sin embargo, lo soporto y estoy feliz de que mis amigos y familia amen que sea un pez y ame nadar y que me tome cientos de fotos como una criatura de las profundidades”, finalizó.