Detox o no Detox? - Emisoras Unidas

Detox o no Detox?

Vale la pena después de las fiestas y comer tooooodo lo que quisimos hacer una dieta detox?

Algunos de nosotras ya estamos batallando con algunos kilos que nos subimos a lo largo del mes y no faltan las recomendaciones

de hacer los famosos DETOX.

Qué son los famosos DETOX?

“Es una popular abreviatura del término “desintoxicación”, este método se basa en el funcionamiento de la dieta cetogénica: La dieta proteinada o dieta baja en hidratos. Describe un proceso natural que se produce en el cuerpo”.

Existen dietas detox diseñadas para limpiar el cólon, el hígado o el sistema digestivo.

Son recomendables?

Si. Una dieta detox planificada es de mucha ayuda. Es decir, sirve para ayudar a deshinchar y limpiar tu organismo pero DEBE ir SEGUIDO de una alimentacion sana planificada.

Existen muchos expertos que dicen no a un DETOX, y nosotros te decimos NO, si vas a emplearlo como tu única “dieta” y posteriormente seguir comiendo de una manera NO sana.

Así que esta es nuestra recomendación: Haga un Detox, si y solo si, usted esta planificando comer sano después. Recuerde que de lo contrario ese detox puede provocar un rebote.

El DETOX es parte de una alimentación saludable.