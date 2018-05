Efectos sobre el cerebro de pasar una noche sin dormir - Emisoras Unidas

Científicos de las universidades de Berkeley y Harvard (EE. UU.) han probado que el insomnio aumenta a corto plazo la euforia y la predisposición a ser arriesgados en sus resoluciones. Tanto es así que Matthew Walker, coautor del estudio, recomienda que profesionales como los médicos y los pilotos de aerolíneas no adopten una decisión si pasan veinticuatro horas sin descansar, porque “no son totalmente racionales”.

Tras una juerga, los ojos están abiertos como platos por el aumento de dopamina, neurotransmisor que también ayuda a seguir motivados a pesar de la fatiga. Sus efectos son como los de las anfetaminas, según un trabajo en The Journal of Neuroscience. Pero la cantidad segregada con el fin de compensar la falta de sueño no es suficiente para evitar los déficits cognitivos de quien no ha pegado ojo.

Sufres riesgo de alzhéimer