El mensaje de cumpleaños de Chris Brown para Rihanna crea controversia en las redes - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Rihanna celebra su cumpleaños #30 este martes (20 de febrero) y Brown publicó en su cuenta de instagram una foto de ella deseándole lo mejor.

Con el simple título de “HAPPY BIRTHDAY @badgalriri”, la imagen parece ser una foto de la infancia del Riri.

Ambos empezaron a salir en el 2008, aunque se conocieron en algún momento alrededor del 2005 cuando aún eran adolescentes. Su relación tomó un giro violento en el 2009 cuando Brown agredió a Rihanna.

En su documental del 2017, Chris Brown: Welcome to My Life, el cantante dijo que se debió a un desacuerdo sobre sus relaciones pasadas, y terminó golpeándola violentamente “con el puño cerrado” mientras conducía. Un mes después, Brown fue acusado de violencia contra la mujer y amenazas criminales y en junio de 2009 se declaró culpable de un cargo de delito grave y aceptó un acuerdo con cinco años de libertad condicional, seis meses de servicio comunitario y un año de asesoramiento obligatorio sobre violencia doméstica. ; el juez también instituyó una orden de restricción de cinco años que requería que Brown permaneciera al menos a 50 yardas de distancia de Rihanna en todo momento.

Los dos brevemente volvieron a estar juntos en algún momento alrededor del 2012, lanzando el dúo llamado “Nobody’s Business” en el LP Unapologetic de Rihanna.

HAPPY BIRTHDAY @badgalriri A post shared by 💔🌕💿SILVER AURA🔊 INDIGO CHILD (@chrisbrownofficial) on Feb 19, 2018 at 10:23pm PST

En una entrevista con Billboard en 2014, Brown dijo que el incidente es algo que la gente menciona para retener su carrera: “Mientras estés haciendo algo bueno, la gente siempre sacará cosas viejas o negativas porque no quieren que te superes. Pero mientras entiendas bien, no debería importar lo que la gente quiera decir”.

En cuanto a los comentarios de Instagram sobre la publicación de cumpleaños, los pensamientos oscilaron entre fanáticos incondicionales de apoyo que todavía envían a Rihanna y Chris, preguntando “¿pueden volver a estar juntos?” a la confusión e ira de aquellos que todavía están afectados por el incidente.