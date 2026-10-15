Xiaomi lanza Redmi Note 17 en Guatemala: autonomía y resistencia

Xiaomi presentó la nueva Serie REDMI Note 17, una familia de smartphones que apuesta por mayor autonomía, resistencia y tecnología avanzada para acompañar a los usuarios durante años. El lanzamiento coincide con un hito para la marca: más de 500 millones de unidades de Serie REDMI Note distribuidas en todo el mundo.
La nueva generación está integrada por cuatro modelos: REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17. El modelo Pro Max 5G lidera la familia con una batería de 9,210 mAh, carga rápida HyperCharge de 100 W y carga inversa de 27 W, diseñada para responder a las exigencias de la rutina diaria.
La durabilidad es otro de los pilares de esta serie. Los modelos Pro Max 5G y Pro 5G cuentan con certificación TÜV SÜD de cinco estrellas en Titan Quality, además de protección contra agua y polvo y una estructura reforzada. Asimismo, toda la familia incorpora baterías diseñadas para conservar al menos el 80 % de su capacidad original después de 1,600 ciclos de carga, equivalentes a seis años de uso típico, y hasta seis años de actualizaciones de seguridad.
En tecnología, los dispositivos ofrecen pantallas amplias, herramientas de inteligencia artificial, funciones fotográficas avanzadas y opciones de entretenimiento para diferentes necesidades. El modelo Pro Max 5G destaca también por su grabación de video en 4K y su integración con Xiaomi HyperAI, Google Gemini y Circle to Search.
Ecosistema Xiaomi AIoT
Además de sus nuevos smartphones, Xiaomi amplía su ecosistema AIoT con dispositivos que complementan la experiencia de entretenimiento, conectividad y bienestar:
- REDMI Headphones Neo Precio de lanzamiento: Q549
- REDMI Watch 6 Lite Precio de lanzamiento: Q649
- REDMI Watch 6 Active Precio de lanzamiento: Q399
- REDMI Buds 8 Precio de lanzamiento: Q449
Sistema de Batería REDMI Titán: energía para seguir tu ritmo
Toda la serie incorpora el Sistema de Batería REDMI Titán, que combina tecnología avanzada de silicio-carbono y gestión inteligente de energía para ofrecer autonomía ultralarga.
El REDMI Note 17 Pro Max 5G integra la batería para smartphone más grande de Xiaomi hasta la fecha: 9,210 mAh, con un 16% de contenido de silicio, carga rápida y larga vida útil por ciclos. Ofrece hasta tres días de autonomía con una carga y energía para todo el día con solo 20 minutos de carga, además de HyperCharge de 100 W¹ y carga inversa de 27 W.
El REDMI Note 17 Pro 5G incorpora una batería de 8,340 mAh con HyperCharge de 67 W, mientras que el REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17 cuentan con baterías de 7,700 mAh y carga turbo de 45 W.
La gestión inteligente conserva al menos el 80% de la capacidad original después de 1,600 ciclos de carga, equivalentes a seis años de uso típico. La Certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en Rendimiento de Batería respalda su vida útil, autonomía, resistencia a impactos y desempeño en temperaturas extremas.
Además, todos los modelos ofrecen resistencia al polvo y al agua para reducir la preocupación por salpicaduras. Cuenta con Wet Touch Technology 2.0 que detecta el agua, aceite, espuma y sudor para mantener la precisión y respuesta táctil.
Lanzamiento en Guatemala
La Serie REDMI Note 17 ya está disponible en Guatemala, con precios de lanzamiento desde Q2,499 para el REDMI Note 17; Q3,599 para el REDMI Note 17 Pro 5G; Q4,299 para el REDMI Note 17 Pro Max 5G de 256 GB y, Q5,299 para el REDMI Note 17 Pro Max 5G de 512 GB. Las promociones incluyen audífonos REDMI Headphones Neo para los modelos Pro, sujeto a disponibilidad y condiciones, este regalo de lanzamiento es una promoción válida hasta el 15 de noviembre de 2026 o hasta agotar existencias, sujetas a disponibilidad.
Xiaomi lanza en Guatemala la Serie REDMI Note 17, con baterías de larga duración, resistencia avanzada, inteligencia artificial y precios desde Q2,499. Conoce sus modelos y características.uesta, Xiaomi busca acercar prestaciones avanzadas y mayor confiabilidad a distintos segmentos del mercado guatemalteco.
Beneficios exclusivos de lanzamiento
Como parte del lanzamiento de la nueva Serie REDMI Note 17, los usuarios podrán acceder a beneficios de protección para su dispositivo y servicios premium, sujetos a elegibilidad y condiciones de cada promoción.
1. Beneficios exclusivos para el REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G
- Este beneficio aplica únicamente para los teléfonos activados entre el 01/10/2026 y el 30/11/2026
- Un (1) reemplazo gratuito de batería dentro de los primeros 36 meses, si su salud es inferior al 80%.
- Garantía de calidad por 24 meses.
2. Beneficios para todos los modelos de la Serie REDMI Note 17
- Un (1) reemplazo gratuito de pantalla durante los primeros 24 meses únicamente en caso de daños accidentales en la pantalla causados por caídas o impactos y sujeto a los términos y condiciones aplicables, para teléfonos activados entre el 01/10/2026 y el 30/11/2026.
- Acceso de prueba a Google One con 200 GB de almacenamiento para nuevos usuarios canjeables al 31 de julio del 2027. Aplican restricciones.
- Acceso de prueba a YouTube Premium gratis por 2 meses para nuevos usuarios (sin pruebas previas de YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red o Google Play Music) canjeables al 31 de agosto del 2028. Aplican restricciones.