 Xiaomi 17T en Guatemala: Fotografía Leica y Batería Duradera

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Empresas

La Serie Xiaomi 17T ha llegado a Guatemala: fotografía Leica, batería de larga duración y rendimiento sin límites

Llevando la experiencia premium a más usuarios, Xiaomi integra teleobjetivo Leica x5, pantallas AMOLED de alto brillo, baterías de gran capacidad y potencia de última generación.

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Xiaomi 17T, Xiaomi
Xiaomi 17T / FOTO: Xiaomi
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Xiaomi anunció la llegada de la nueva Serie Xiaomi 17T, integrada por los modelos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro. Esta nueva generación combina fotografía avanzada, rendimiento de alto nivel y una experiencia visual pensada para acompañar las nuevas formas de crear contenido, disfrutar del entretenimiento y trabajar desde el smartphone.

Convierte los momentos en historias vivas con «Telefoto Máster» y «Leica Live Moment»

La fotografía móvil ya no consiste únicamente en obtener una buena imagen. También en capturar detalles, movimiento, retratos y momentos espontáneos con la flexibilidad suficiente para adaptarse a distintos escenarios. Por ello, Xiaomi incorpora por primera vez en la serie T un sistema de teleobjetivo Leica x5 en ambos dispositivos ampliando las posibilidades creativas para quienes crean contenido o simplemente quieren conservar mejor sus recuerdos.

La serie integra una cámara principal de 50MP acompañada por ópticas desarrolladas junto a Leica y tecnologías diseñadas para ofrecer imágenes más naturales, mejor manejo de luz y un mayor nivel de detalle. Gracias al teleobjetivo Leica x5, es posible capturar detalles a tan solo 30 centímetros de distancia y escenas lejanas con zoom óptico y zoom ultra impulsado por inteligencia artificial.

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Xiaomi 17T - Xiaomi

La experiencia se complementa con funciones como Leica Live Portrait para retratos más expresivos y naturales, así como Ultra-HD Live Moment, que permite capturar secuencias en 4K para seleccionar posteriormente el mejor instante de una escena en movimiento.

Para quienes disfrutan crear contenido desde el smartphone, Xiaomi también incorpora herramientas creativas, collages y marcas de agua inspiradas en Leica para facilitar la producción de contenido listo para compartir.

Una experiencia de pantalla flagship que combina brillantez visual y cuidado ocular inteligente

Ya sea para trabajar, editar contenido, jugar o disfrutar, la pantalla se ha convertido en uno de los elementos más importantes de la experiencia diaria.

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Xiaomi T - Xiaomi

La Serie Xiaomi 17T incorpora pantallas AMOLED 1.5K, capaces de alcanzar hasta 3500 nits de brillo máximo, ofreciendo una visualización clara incluso bajo luz solar intensa.

Además, Xiaomi refuerza el cuidado visual mediante Xiaomi Vision Care, un conjunto de tecnologías orientadas a reducir la fatiga visual durante periodos prolongados de uso, disminuyendo la exposición a luz azul, el parpadeo y otros factores que afectan la comodidad visual.

Gracias a estas capacidades, la Serie Xiaomi 17T se convierte en la primera línea de smartphones Xiaomi en obtener la certificación TÜV Rheinland Intelligent Eye Care.

El Xiaomi 17T Pro incorpora además una tasa de refresco de hasta 144Hz y tecnología de diseño LIPO, permitiendo bordes más delgados para una experiencia más inmersiva. Por su parte, el Xiaomi 17T apuesta por un formato más compacto y ligero para facilitar el uso diario.

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Xiaomi - Xiaomi

Potencia y rendimiento sin concesiones

La Serie Xiaomi 17T fue diseñada para acompañar jornadas exigentes sin comprometer autonomía ni rendimiento. Ambos modelos incorporan baterías de silicio-carbono de nueva generación, desarrolladas para ofrecer mayor densidad energética y una duración prolongada durante el uso diario.

Encabezando la serie, el Xiaomi 17T Pro integra una batería de 7000mAh, la de mayor capacidad que Xiaomi ha incorporado hasta ahora en un smartphone para mercados internacionales, compatible con HyperCharge de 100W y carga inalámbrica de 50W, permitiendo alcanzar hasta alrededor de dos días de uso.

Por su parte, el Xiaomi 17T incorpora una batería de 6500mAh con HyperCharge de 67W, manteniéndose más compacto sin sacrificar autonomía. Además, ambos dispositivos son compatibles con cargadores de terceros gracias al soporte PPS.

La potencia de la serie está respaldada por procesadores MediaTek de última generación. El Xiaomi 17T Pro incorpora el nuevo MediaTek Dimensity 9500 de 3nm, mientras que el Xiaomi 17T integra el MediaTek Dimensity 8500-Ultra basado en arquitectura de 4nm, ofreciendo una experiencia fluida tanto para productividad como para entretenimiento y creación de contenido. A esto se suma el sistema de refrigeración Xiaomi 3D IceLoop, diseñado para optimizar la gestión térmica y mantener un rendimiento altamente estable.

Con estas incorporaciones, Xiaomi continúa fortaleciendo la Serie T como una propuesta pensada para quienes buscan fotografía avanzada, batería de larga duración y rendimiento de alto nivel en un solo dispositivo.

Disponibilidad en Guatemala

La nueva Serie Xiaomi 17T estará disponible en Guatemala a partir del 25 de junio de 2026. A continuación, te compartimos los detalles por modelo:

Xiaomi 17T Pro

·       Colores: Azul Oscuro, Violeta Oscuro y Negro

·       Memoria: Hasta 24GB* de RAM + 512GB de almacenamiento *(12GB RAM física + 12GB RAM virtual)

·       Precio de lanzamiento: Q8,299

·       Disponibilidad: Xiaomi Stores, y en distribuidores autorizados como Max, Elektra, Punto Naranja, Tecno Fácil, El Gallo Más Gallo, Agencias Way, La Curacao, Radio Shack, Siman, Electrónica Panamericana, Tropigas, Walmart, Pacifiko e Intelaf, y en operadores como Claro y Tigo.

·       Incluye regalo de lanzamiento: REDMI Watch 5 Lite - disponible en distribuidores autorizados y operadores participantes como Claro y Tigo.

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Xiaomi 17T Pro - Xiaomi

Xiaomi 17T

·       Colores: Violeta, Azul y Negro

·       Memoria: Hasta 24GB* de RAM + 512GB de almacenamiento *(12GB RAM física + 12GB RAM virtual)

·       Precio de lanzamiento: Q6,499

·       Disponibilidad: Xiaomi Stores, y en distribuidores autorizados como Max, Elektra, Punto Naranja, Tecno Fácil, El Gallo Más Gallo, Agencias Way, La Curacao, Radio Shack, Siman, Electrónica Panamericana, Tropigas, Walmart, Pacifiko e Intelaf, y en operadores como Claro y Tigo.

·       Incluye regalo de lanzamiento: REDMI Watch 5 Lite - disponible en distribuidores autorizados y operadores participantes como Claro y Tigo.

*Colores varían según disponibilidad.

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Xiaomi 17T - Xiaomi

Ecosistema Xiaomi AIoT

Además de sus nuevos dispositivos, Xiaomi continúa fortaleciendo su ecosistema AIoT con dispositivos diseñados para trabajar de forma integrada entre sí, creando un ecosistema conectado que acompaña distintos momentos del día.

·       Xiaomi Buds 6 Precio de lanzamiento: Desde Q1,149

·       Xiaomi Watch S5 Precio de lanzamiento: Desde Q1,699

·       Xiaomi Smart Band 10 Pro Precio de lanzamiento: Desde Q749

·       Xiaomi TV S Mini LED 2026 98" Precio de lanzamiento: Desde Q16,999

·       Xiaomi Sound Play Disponibilidad: Próximamente

Beneficios exclusivos de lanzamiento

Como parte del lanzamiento de la nueva Serie Xiaomi 17T, los usuarios podrán acceder a beneficios exclusivos, incluyendo garantía extendida, protección de pantalla y acceso a servicios premium, sujetos a disponibilidad y condiciones de cada promoción.

[1] Garantía de 24 meses por desperfectos de fábrica. [2] Un (1) reemplazo o reparación de pantalla gratuito durante los primeros 6 meses. [3] Acceso a Google AI Pro con 5 TB de almacenamiento durante 3 meses para usuarios elegibles. [4] 3 meses de YouTube Premium para usuarios elegibles.

Disclaimer

[1] Garantía de 24 meses por desperfectos de fábrica aplica sólo para compras activadas durante el 25 de junio de 2026 al 15 de julio de 2026. En compras posteriores al 15 de julio de 2026, la garantía será de 12 meses.

[2] Este beneficio aplica únicamente para los teléfonos Xiaomi 17T Pro y Xiaomi 17T activados entre el 25 de junio de 2026 al 15 de julio de 2026 y estará disponible durante los 6 meses posteriores a la fecha de compra del producto por parte del beneficiario.

[3] Gemini es una marca registrada de Google LLC. Se aplican términos y condiciones. Válido solo para nuevos usuarios y existentes. Canjeables hasta el 12 de junio de 2027. Solo disponible para mayores de 18 años. A menos que se cancele antes, Google One cobrará una cuota mensual después de que finalice el periodo de prueba (el precio varía según la región). Puede cancelar en cualquier momento. La devolución del dispositivo adquirido puede resultar en la cancelación de la suscripción.

[4] Válido solo para nuevos usuarios (sin pruebas previas de YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red o Google Play Music). Canjeables hasta el 31 de agosto de 2026. Al finalizar la prueba gratuita, se aplicará una tarifa mensual, a menos que se cancele.

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