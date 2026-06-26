Xiaomi 17T en Guatemala: Fotografía Leica y Batería Duradera

Xiaomi anunció la llegada de la nueva Serie Xiaomi 17T, integrada por los modelos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro. Esta nueva generación combina fotografía avanzada, rendimiento de alto nivel y una experiencia visual pensada para acompañar las nuevas formas de crear contenido, disfrutar del entretenimiento y trabajar desde el smartphone.
Convierte los momentos en historias vivas con «Telefoto Máster» y «Leica Live Moment»
La fotografía móvil ya no consiste únicamente en obtener una buena imagen. También en capturar detalles, movimiento, retratos y momentos espontáneos con la flexibilidad suficiente para adaptarse a distintos escenarios. Por ello, Xiaomi incorpora por primera vez en la serie T un sistema de teleobjetivo Leica x5 en ambos dispositivos ampliando las posibilidades creativas para quienes crean contenido o simplemente quieren conservar mejor sus recuerdos.
La serie integra una cámara principal de 50MP acompañada por ópticas desarrolladas junto a Leica y tecnologías diseñadas para ofrecer imágenes más naturales, mejor manejo de luz y un mayor nivel de detalle. Gracias al teleobjetivo Leica x5, es posible capturar detalles a tan solo 30 centímetros de distancia y escenas lejanas con zoom óptico y zoom ultra impulsado por inteligencia artificial.
La experiencia se complementa con funciones como Leica Live Portrait para retratos más expresivos y naturales, así como Ultra-HD Live Moment, que permite capturar secuencias en 4K para seleccionar posteriormente el mejor instante de una escena en movimiento.
Para quienes disfrutan crear contenido desde el smartphone, Xiaomi también incorpora herramientas creativas, collages y marcas de agua inspiradas en Leica para facilitar la producción de contenido listo para compartir.
Una experiencia de pantalla flagship que combina brillantez visual y cuidado ocular inteligente
Ya sea para trabajar, editar contenido, jugar o disfrutar, la pantalla se ha convertido en uno de los elementos más importantes de la experiencia diaria.
La Serie Xiaomi 17T incorpora pantallas AMOLED 1.5K, capaces de alcanzar hasta 3500 nits de brillo máximo, ofreciendo una visualización clara incluso bajo luz solar intensa.
Además, Xiaomi refuerza el cuidado visual mediante Xiaomi Vision Care, un conjunto de tecnologías orientadas a reducir la fatiga visual durante periodos prolongados de uso, disminuyendo la exposición a luz azul, el parpadeo y otros factores que afectan la comodidad visual.
Gracias a estas capacidades, la Serie Xiaomi 17T se convierte en la primera línea de smartphones Xiaomi en obtener la certificación TÜV Rheinland Intelligent Eye Care.
El Xiaomi 17T Pro incorpora además una tasa de refresco de hasta 144Hz y tecnología de diseño LIPO, permitiendo bordes más delgados para una experiencia más inmersiva. Por su parte, el Xiaomi 17T apuesta por un formato más compacto y ligero para facilitar el uso diario.
Potencia y rendimiento sin concesiones
La Serie Xiaomi 17T fue diseñada para acompañar jornadas exigentes sin comprometer autonomía ni rendimiento. Ambos modelos incorporan baterías de silicio-carbono de nueva generación, desarrolladas para ofrecer mayor densidad energética y una duración prolongada durante el uso diario.
Encabezando la serie, el Xiaomi 17T Pro integra una batería de 7000mAh, la de mayor capacidad que Xiaomi ha incorporado hasta ahora en un smartphone para mercados internacionales, compatible con HyperCharge de 100W y carga inalámbrica de 50W, permitiendo alcanzar hasta alrededor de dos días de uso.
Por su parte, el Xiaomi 17T incorpora una batería de 6500mAh con HyperCharge de 67W, manteniéndose más compacto sin sacrificar autonomía. Además, ambos dispositivos son compatibles con cargadores de terceros gracias al soporte PPS.
La potencia de la serie está respaldada por procesadores MediaTek de última generación. El Xiaomi 17T Pro incorpora el nuevo MediaTek Dimensity 9500 de 3nm, mientras que el Xiaomi 17T integra el MediaTek Dimensity 8500-Ultra basado en arquitectura de 4nm, ofreciendo una experiencia fluida tanto para productividad como para entretenimiento y creación de contenido. A esto se suma el sistema de refrigeración Xiaomi 3D IceLoop, diseñado para optimizar la gestión térmica y mantener un rendimiento altamente estable.
Con estas incorporaciones, Xiaomi continúa fortaleciendo la Serie T como una propuesta pensada para quienes buscan fotografía avanzada, batería de larga duración y rendimiento de alto nivel en un solo dispositivo.
Disponibilidad en Guatemala
La nueva Serie Xiaomi 17T estará disponible en Guatemala a partir del 25 de junio de 2026. A continuación, te compartimos los detalles por modelo:
Xiaomi 17T Pro
· Colores: Azul Oscuro, Violeta Oscuro y Negro
· Memoria: Hasta 24GB* de RAM + 512GB de almacenamiento *(12GB RAM física + 12GB RAM virtual)
· Precio de lanzamiento: Q8,299
· Disponibilidad: Xiaomi Stores, y en distribuidores autorizados como Max, Elektra, Punto Naranja, Tecno Fácil, El Gallo Más Gallo, Agencias Way, La Curacao, Radio Shack, Siman, Electrónica Panamericana, Tropigas, Walmart, Pacifiko e Intelaf, y en operadores como Claro y Tigo.
· Incluye regalo de lanzamiento: REDMI Watch 5 Lite - disponible en distribuidores autorizados y operadores participantes como Claro y Tigo.
Xiaomi 17T
· Colores: Violeta, Azul y Negro
· Memoria: Hasta 24GB* de RAM + 512GB de almacenamiento *(12GB RAM física + 12GB RAM virtual)
· Precio de lanzamiento: Q6,499
· Disponibilidad: Xiaomi Stores, y en distribuidores autorizados como Max, Elektra, Punto Naranja, Tecno Fácil, El Gallo Más Gallo, Agencias Way, La Curacao, Radio Shack, Siman, Electrónica Panamericana, Tropigas, Walmart, Pacifiko e Intelaf, y en operadores como Claro y Tigo.
· Incluye regalo de lanzamiento: REDMI Watch 5 Lite - disponible en distribuidores autorizados y operadores participantes como Claro y Tigo.
*Colores varían según disponibilidad.
Ecosistema Xiaomi AIoT
Además de sus nuevos dispositivos, Xiaomi continúa fortaleciendo su ecosistema AIoT con dispositivos diseñados para trabajar de forma integrada entre sí, creando un ecosistema conectado que acompaña distintos momentos del día.
· Xiaomi Buds 6 Precio de lanzamiento: Desde Q1,149
· Xiaomi Watch S5 Precio de lanzamiento: Desde Q1,699
· Xiaomi Smart Band 10 Pro Precio de lanzamiento: Desde Q749
· Xiaomi TV S Mini LED 2026 98" Precio de lanzamiento: Desde Q16,999
· Xiaomi Sound Play Disponibilidad: Próximamente
Beneficios exclusivos de lanzamiento
Como parte del lanzamiento de la nueva Serie Xiaomi 17T, los usuarios podrán acceder a beneficios exclusivos, incluyendo garantía extendida, protección de pantalla y acceso a servicios premium, sujetos a disponibilidad y condiciones de cada promoción.
[1] Garantía de 24 meses por desperfectos de fábrica. [2] Un (1) reemplazo o reparación de pantalla gratuito durante los primeros 6 meses. [3] Acceso a Google AI Pro con 5 TB de almacenamiento durante 3 meses para usuarios elegibles. [4] 3 meses de YouTube Premium para usuarios elegibles.
Disclaimer
[1] Garantía de 24 meses por desperfectos de fábrica aplica sólo para compras activadas durante el 25 de junio de 2026 al 15 de julio de 2026. En compras posteriores al 15 de julio de 2026, la garantía será de 12 meses.
[2] Este beneficio aplica únicamente para los teléfonos Xiaomi 17T Pro y Xiaomi 17T activados entre el 25 de junio de 2026 al 15 de julio de 2026 y estará disponible durante los 6 meses posteriores a la fecha de compra del producto por parte del beneficiario.
[3] Gemini es una marca registrada de Google LLC. Se aplican términos y condiciones. Válido solo para nuevos usuarios y existentes. Canjeables hasta el 12 de junio de 2027. Solo disponible para mayores de 18 años. A menos que se cancele antes, Google One cobrará una cuota mensual después de que finalice el periodo de prueba (el precio varía según la región). Puede cancelar en cualquier momento. La devolución del dispositivo adquirido puede resultar en la cancelación de la suscripción.
[4] Válido solo para nuevos usuarios (sin pruebas previas de YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red o Google Play Music). Canjeables hasta el 31 de agosto de 2026. Al finalizar la prueba gratuita, se aplicará una tarifa mensual, a menos que se cancele.