 Epa mejora la compra con nuevo showroom en San José Pinula
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EPA mejora la experiencia de compra con su nuevo showroom en San José Pinula

EPA introduce un showroom innovador en San José Pinula, Guatemala, el 14 de octubre de 2026, ofreciendo asesoría personalizada y soluciones completas para transformar espacios en el hogar.

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Showroom EPA en San José Pinula , Cortesía
Showroom EPA en San José Pinula / FOTO: Cortesía
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EPA inauguró un moderno showroom en su tienda ubicada en la entrada a San José Pinula, Guatemala, con el propósito de ofrecer una experiencia más cercana y transformadora para quienes buscan renovar sus espacios. El nuevo espacio permite a los visitantes explorar ambientes completos donde se integran materiales, colores, texturas, iluminación y mobiliario, facilitando la visualización y decisión sobre proyectos del hogar.

La tienda presenta además el servicio Diseñamos, disponible en las sucursales Plaza Madero Roosevelt, Zona Portales Zona 17 y San José Pinula, donde los clientes pueden llevar fotografías, medidas e ideas de sus espacios para recibir propuestas personalizadas y cotizaciones a medida. El proceso incluye una cita para definir los requerimientos y otra para presentar propuestas, con la posibilidad de ajustes según las necesidades del cliente. Adicionalmente, si se adquiere el 85% de los productos cotizados, la cita de diseño no tiene costo.

Para complementar la experiencia, EPA incorpora Armamos, un servicio de armado e instalación básica de productos seleccionados como roperos, cocinas, grifería y persianas. El costo varía de acuerdo con el artículo y la zona de cobertura, y la fecha se define según disponibilidad y preferencia del cliente.

Guillermo Blanco, gerente general de EPA Guatemala, explicó que el showroom representa un paso más en el acompañamiento a sus clientes al brindar inspiración, orientación y soluciones pensadas para concretar proyectos a la medida. Vladimir Osorio, gerente comercial, destacó que EPA respalda a sus clientes desde la planificación, pasando por la entrega a domicilio, hasta el armado final de los productos, ofreciendo asesoría personalizada y mayor facilidad.

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Nuevo showroom de EPA en San José Pinula - Cortesía

Con la apertura de este nuevo espacio, EPA busca convertir la experiencia de compra en una oportunidad para imaginar y crear ambientes adaptados a cada estilo de vida. Actualmente, EPA cuenta con cinco tiendas en Costa Rica, tres en El Salvador y cinco en Guatemala —Calzada Roosevelt, Zona Portales en zona 17, Carretera a El Salvador, Rambla 10 y Quetzaltenango— además de su tienda en línea y centro de contacto, con un portafolio que supera los 15 mil artículos.

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