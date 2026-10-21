Epa mejora la compra con nuevo showroom en San José Pinula

EPA inauguró un moderno showroom en su tienda ubicada en la entrada a San José Pinula, Guatemala, con el propósito de ofrecer una experiencia más cercana y transformadora para quienes buscan renovar sus espacios. El nuevo espacio permite a los visitantes explorar ambientes completos donde se integran materiales, colores, texturas, iluminación y mobiliario, facilitando la visualización y decisión sobre proyectos del hogar.
La tienda presenta además el servicio Diseñamos, disponible en las sucursales Plaza Madero Roosevelt, Zona Portales Zona 17 y San José Pinula, donde los clientes pueden llevar fotografías, medidas e ideas de sus espacios para recibir propuestas personalizadas y cotizaciones a medida. El proceso incluye una cita para definir los requerimientos y otra para presentar propuestas, con la posibilidad de ajustes según las necesidades del cliente. Adicionalmente, si se adquiere el 85% de los productos cotizados, la cita de diseño no tiene costo.
Para complementar la experiencia, EPA incorpora Armamos, un servicio de armado e instalación básica de productos seleccionados como roperos, cocinas, grifería y persianas. El costo varía de acuerdo con el artículo y la zona de cobertura, y la fecha se define según disponibilidad y preferencia del cliente.
Guillermo Blanco, gerente general de EPA Guatemala, explicó que el showroom representa un paso más en el acompañamiento a sus clientes al brindar inspiración, orientación y soluciones pensadas para concretar proyectos a la medida. Vladimir Osorio, gerente comercial, destacó que EPA respalda a sus clientes desde la planificación, pasando por la entrega a domicilio, hasta el armado final de los productos, ofreciendo asesoría personalizada y mayor facilidad.
Con la apertura de este nuevo espacio, EPA busca convertir la experiencia de compra en una oportunidad para imaginar y crear ambientes adaptados a cada estilo de vida. Actualmente, EPA cuenta con cinco tiendas en Costa Rica, tres en El Salvador y cinco en Guatemala —Calzada Roosevelt, Zona Portales en zona 17, Carretera a El Salvador, Rambla 10 y Quetzaltenango— además de su tienda en línea y centro de contacto, con un portafolio que supera los 15 mil artículos.