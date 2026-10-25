 Wendy Domínguez gana un Changan V3 en Autoshow 2026
Empresas

Wendy Domínguez vivió una inesperada sorpresa al ganar un Changan V3 en pleno AutoShow 2026

El gran sorteo de Sika Motors durante el AutoShow 2026 estuvo marcado por la emoción y la sorpresa.

Compartir:
Changan, Changan
Changan / FOTO: Changan
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El AutoShow 2026 cerró con una jornada llena de emoción para los asistentes de Sika Motors, quienes tuvieron la oportunidad de participar en una dinámica que culminó con el sorteo de dos vehículos 0 kilómetros: una Suzuki Fronx y un Changan V3. La dinámica invitó a los participantes a recorrer los diferentes espacios de Sika Motors y completar el Pasaporte Sika Motors, con el que podían formar parte del esperado sorteo.

Una vez completado el recorrido, los participantes depositaron sus cupones para optar a uno de los dos vehículos. Uno de los momentos más emocionantes ocurrió cuando se anunció a Wendy Domínguez como la ganadora del Changan V3.

La sorpresa fue aún mayor porque Wendy se encontraba entre el público presente en el evento y pudo vivir en primera persona el momento en que su nombre fue anunciado. La emoción se apoderó del lugar mientras Wendy recibía la noticia de que se convertiría en la nueva propietaria de un Changan V3 0 KM, protagonizando uno de los momentos más especiales del sorteo.

Posteriormente, llegó el turno de la segunda ganadora. Allison Espinoza fue llamada durante el sorteo y se convirtió en la afortunada ganadora de una Suzuki Fronx 0 KM, cerrando así una jornada de sorpresas para los participantes. Para garantizar la transparencia del proceso, el sorteo contó con la presencia de invitados designados para dar fe y legalidad a la actividad.

La emoción de ganar un Changan V3

La licenciada Telma Roca de Maldonado y el licenciado Guillermo Pivaral participaron como representantes ante el Ministerio de Gobernación. De esta manera, el sorteo de Sika Motors se convirtió en uno de los momentos destacados del AutoShow 2026, combinando una experiencia interactiva con la emoción de llevarse a casa dos vehículos completamente nuevos.

La jornada dejó como protagonistas a Wendy Domínguez y Allison Espinoza, quienes pasaron de ser participantes del sorteo a recibir las llaves de un Changan V3 y una Suzuki Fronx, respectivamente.

SikaMotors lanza las innovadoras SUV híbridas ARCFOX T5 y BAIC BJ60e

SikaMotors lanza en Guatemala los SUV híbridos ARCFOX T5 y BAIC BJ60e, destacando su enfoque en la movilidad eléctrica y la sofisticación en diseño y rendimiento.

La dinámica permitió que los asistentes vivieran el AutoShow 2026 de una manera diferente, recorriendo los espacios de las distintas marcas, conociendo los modelos disponibles y participando activamente en una gran experiencia.

En Portada

El Real Madrid pinta de blanco El Clásico y recorta distancias en LaLigat
Deportes

El Real Madrid pinta de blanco 'El Clásico' y recorta distancias en LaLiga

04:01 PM, Oct 25
Temporada de lluvias deja 210 hechos viales en carreterast
Nacionales

Temporada de lluvias deja 210 hechos viales en carreteras

09:06 AM, Oct 25
Festival de Catrinas llena de color y alegría el Centro Históricot
Nacionales

Festival de Catrinas llena de color y alegría el Centro Histórico

12:31 PM, Oct 25
Tiroteo cerca de universidad en Florida deja 12 heridos, incluido un niño de 11 añost
Internacionales

Tiroteo cerca de universidad en Florida deja 12 heridos, incluido un niño de 11 años

07:40 AM, Oct 25
Clayface: 5 cosas que debes saber antes de ver la nueva película de DCt
Farándula

Clayface: 5 cosas que debes saber antes de ver la nueva película de DC

05:45 AM, Oct 25

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaLiga NacionalPNCReal MadridLiga de NacionesJusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar