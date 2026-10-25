Wendy Domínguez gana un Changan V3 en Autoshow 2026

El AutoShow 2026 cerró con una jornada llena de emoción para los asistentes de Sika Motors, quienes tuvieron la oportunidad de participar en una dinámica que culminó con el sorteo de dos vehículos 0 kilómetros: una Suzuki Fronx y un Changan V3. La dinámica invitó a los participantes a recorrer los diferentes espacios de Sika Motors y completar el Pasaporte Sika Motors, con el que podían formar parte del esperado sorteo.
Una vez completado el recorrido, los participantes depositaron sus cupones para optar a uno de los dos vehículos. Uno de los momentos más emocionantes ocurrió cuando se anunció a Wendy Domínguez como la ganadora del Changan V3.
La sorpresa fue aún mayor porque Wendy se encontraba entre el público presente en el evento y pudo vivir en primera persona el momento en que su nombre fue anunciado. La emoción se apoderó del lugar mientras Wendy recibía la noticia de que se convertiría en la nueva propietaria de un Changan V3 0 KM, protagonizando uno de los momentos más especiales del sorteo.
Posteriormente, llegó el turno de la segunda ganadora. Allison Espinoza fue llamada durante el sorteo y se convirtió en la afortunada ganadora de una Suzuki Fronx 0 KM, cerrando así una jornada de sorpresas para los participantes. Para garantizar la transparencia del proceso, el sorteo contó con la presencia de invitados designados para dar fe y legalidad a la actividad.
La emoción de ganar un Changan V3
La licenciada Telma Roca de Maldonado y el licenciado Guillermo Pivaral participaron como representantes ante el Ministerio de Gobernación. De esta manera, el sorteo de Sika Motors se convirtió en uno de los momentos destacados del AutoShow 2026, combinando una experiencia interactiva con la emoción de llevarse a casa dos vehículos completamente nuevos.
La jornada dejó como protagonistas a Wendy Domínguez y Allison Espinoza, quienes pasaron de ser participantes del sorteo a recibir las llaves de un Changan V3 y una Suzuki Fronx, respectivamente.
La dinámica permitió que los asistentes vivieran el AutoShow 2026 de una manera diferente, recorriendo los espacios de las distintas marcas, conociendo los modelos disponibles y participando activamente en una gran experiencia.