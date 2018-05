Este es el balance de Anabella Morfín sobre su gestión en la PGN - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El programa A Primera Hora invitó a la Procuradora General de la Nación, Anabella Morfín para platicar acerca de trabajo efectuado durante dos años al frente de la entidad.

#EUPGN Anabella Morfín dice que encontró una institución “sumamente debilitada”, con “una decadencia en todos los órdenes”. pic.twitter.com/FvCISAofQB — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 16, 2018

¿Qué balance hace usted de su trabajo al frente de la Procuraduría General de la Nación (PGN)?

Ha sido una experiencia enriquecedora y satisfactoria. Fueron dos años. Se encontró una institución debilitada, con carencias en todos los órdenes. Mucho desorden, poca definición de procesos.

Ninguna supervisión a las delegaciones de PGN, con carencias de recursos humanos y materiales. Era algo preocupante.

Luego nos pedían opinión para muchos temas. Tuvimos dificultad de cumplimiento en corto plazo, decidimos tratar de sistematizar procesos ya acortarlos para cumplir con la ley y tener la posibilidad de respuesta a la brevedad posible.

Promovimos el expediente electrónico. Había gran cantidad de expedientes para un mismo caso. Un mismo asunto se discutía en varias abogacías. Por ejemplo, en el ámbito penal, pero paralelamente tenía que hacerse un análisis contencioso administrativo, pero ambas abogacías no sabían qué estaban haciendo. Se corría el riesgo de no tener el mismo enfoque.

#EUPGN Anabella Morfín: “Fue un día verdaderamente penoso y doloroso” al referirse a la tragedia del Hogar Virgen de la Asunción (8 de abril del 2017). pic.twitter.com/L2i3r8jiFT — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 16, 2018

¿Cómo recuerda la tragedia Hogar Seguro el 8 de marzo de 2017?

Fue una situación que comenzó el 7 de marzo. Tuve conocimiento que habían incidentes en el Hogar. Desde octubre de 2016 habíamos presentado denuncias en el MP porque veíamos patrones de conductas de jóvenes que se fugaban y se llevaban a algunas niñas.

Después trataban de volver a PGN para volver a entrar y después se volvían a fugar y se llevaban a otras niñas. Alguien tendría que estar motivando esa situación.

Eso se planteo en el CNS para ver si había alguna estructura de trata y lo recogió muy bien el ministro Francisco Rivas. También se pusieron varias denuncias en el MP.

En 2016 hubo una fuga de 40 jóvenes.

¿Cuál fue la evolución de las denuncias?

Lamentablemente nunca avanzaron mucho, hasta que se dio la tragedia, que pudo haberse evitado, por la manera en que lo venías trabajando, en la desinstitucionalización, buscando familia biológica o ampliada de las jóvenes. Ya habíamos encontrado cerca de 50 familias.

Sin embargo, las circunstancias lamentables se dieron y fue un momento penoso. La PGN solicitó a la Oacnur un paquete de protección respaldado por la ONU para tener una respuesta más inmediata a favor de los menores, pero no hubo mayor respuesta.

No hubo una investigación directa del MP, no supinos establecer si era un proceso de trata. Pero sí alguien estaba detrás de las jóvenes.

Atención médica a las menores del Hogar Seguro

Las niñas que fueron afectadas si recibieron procedimientos médicos, nueve fueron llevadas al extranjero, una permanece en EE.UU. en tratamiento.

La PGN debió ser más enérgica

Nosotros solo tenemos la responsabilidad de la representación legal de los niños que carecen de representación legal. La vivienda y funcionamiento de estas, la ley PINA se la atribuye a la Secretaría de Bienestar Social y al Consejo de Adopciones, y a la Procuraduría de los Derechos Humanos a través de la Defensoría de la Niñez.

Cuando tuvimos la ampliación del presupuestos nos dedicamos a formar los equipos de respuesta rápida, esto incluía un psicólogo, un investigador y un abogado, para evitar que el niño llegue a la institución. De 1 mil 386 casos de julio a diciembre de 2017, solo el 8 por ciento fue institucionalizado, en el sistema anterior, todos hubieran sido institucionalizados.

La tarea ahora es buscar de inmediato buscar a la familia biológica o una familia ampliada, para evitar que se la institucionalización la respuesta a todo, que no lo es.

En el caso de las sobrevivientes se constituyeron equipos de PGN en Inacif y hospitales para ofrecer apoyo psicológico para las familias, hubo algunas madres que lo aceptaron otras lo rechazaron.

Anabella Morfín: “De 1,386 casos conocidos de julio a diciembre por la #EUPGN, solamente el 8% de menores fue institucionalizado. En el sistema anterior todos hubiesen sido institucionalizados”. pic.twitter.com/Uej9HqmDSJ — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 16, 2018

¿El Estado debe pedir perdón a las niñas y familiares y qué medidas deben tomarse para que no se repita una tragedia?

La no repetición es la no institucionalización de los menores. Cada niño tiene derecho a una familia. Cuando no hay otra alternativa, debe ocurrir es que los familiares deben estar debidamente perfilados, para no exponerlos a un perfil que les haga daño.

¿Qué pasó con los documentos relacionados con el espectro radioeléctrico?

Esa es parte de las tareas pendientes. En mayo del año pasado ya agotados todos los requerimientos a la SIT para que entregara documentos originales. Al entrar la ley de Telecomunicaciones sustituidos por títulos de usufructo. Esa documentación nunca la recibimos. Por eso se presentó una denuncia nen el Mo. Esos documentos hacen falta para determinar el origen de los usufructos otorgados. La SIT entregó las prórrogas pero esos no son los documentos fundamentes que hacen surgir el proceso.

#EUPGN Anabella Morfín: “Con las frecuencias de televisión abierta, sin documentos originales, no podemos llegar a determinar a quién le corresponde el derecho durante esas adjudicaciones realizadas". pic.twitter.com/74Vw4wiY0G — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 16, 2018

¿Y la televisión abierta?

Frecuencias de tv abierta, es lo mismo que lo anterior. Sin documentos originales no se puede determinar a quién corresponde el derecho y si fue legítimamente adquirido.

Yo esperaría como procuradora, tener los documentos que me permitieran establecer si hubo legalidad en la adjudicación de las frecuencias.

Usted puso una denuncia por eso…

Porque no nos daban los documentos y aducen que no están los documentos. Había denuncias de que había habido una sustracción de documentos de la SIT y eso debería estarlo investigando el MP.

¿Los canales operan al amparo de la PGN?

Eso que se dice, de que la PGN tolera el problema con los canales, es bueno aclarar: Quisimos hacer una investigación objetiva y profunda. Por eso requerimos los documentos a la SIT. Lamentablemente al no contar con ella, es como estar amarrado de manos porque no se puede hacer un planteamiento en tribunales porque no hay pruebas.

Sobre el tema del titular de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonzo, la #EUPGN Anabella Morfín dice que eso no está en su competencia pero explica que como funcionarios les corresponde hacer un uso racional y justificado de los recursos del Estado. pic.twitter.com/HOcjGxHg06 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 16, 2018

¿Cómo ve la participación del Ministro de Ambiente en supuestos hechos de corrupción?

Como funcionarios lo que corresponde es que deber haber un uso racional y absolutamente justificado de los recursos del Estado

Desinterés del Congreso para aprobar Ley de la PGN

Sencillo, no están interesados en tener una PGN fuerte como órgano que les permite cumplir con sus funciones más directa y eficiente para que actúe de oficio.

¿Cómo queda el tema de los pactos colectivos?

En el análisis determinamos que había varias clausulas que se repiten y que, como coincidencia, conllevan la violación de normas constitucionales. Quisimos establecer como procedimiento determinar que en el pacto colectivo de Salud, que se discute en tribunales, se llegara a sentar ese precedente a través de la resolución judicial, de que no se deben incluir clausulas lesivas para el Estado.

Lamentablemente en tribunales nos han señalado las audiencias cada año y eso impide adelantar el fallo en el caso de Salud, y eso conlleva demoras en procedimientos que ya habíamos trazado como estrategia de litigio.

También hubo una recomendación a los ministros de que no incluyeran esas clausulas, y por el vencimiento de los pactos, los denunciaran y los negociaran en el término de la legalidad.

De conformidad con la ley y de los tratados internacionales, debe tenerse en cuenta que en la negociación colectiva debe observarse la legalidad y no afectar los interese del Estado.

Sobre el análisis de legalidad del mandato de Cicig

Estamos trabajando en ese informe con el objeto de acatar la instrucción presidencial. Constituimos una mesa técnica con varias abogacías de PGN y estamos por concluir el informe con el aporte de cada una, en el ámbito de su especialidad.

Usted adelantó que debe respetarse el mandato

Dije que sea cual sea el contenido del informe, el mecanismo que se establece para resolver cualquier controversia está definido en el mandato de Cicig.

#EUPGN | La Procuradora Anabella Morfín sobre el presidente Jimmy Morales: “Nunca pretendió absolutamente influir en el resultado de algún aspecto particular”. pic.twitter.com/WddZu5hMlX — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 16, 2018

Su relación con el Presidente

De mucho respeto. Hubo mucha consideración y receptividad de parte de él, de los consejos que se le dio. Siempre fue muy respetuoso y nunca pretendió influir en resultados de algún aspecto particular.

¿Tuvo alguna participación para declarar non grato al comisionado Ivan Velásquez?

Como abogada del Estado, hubiera sido deseable haber tenido la oportunidad de asesorar con algún comentario.