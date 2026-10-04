Monsieur Periné anuncia inesperada separación tras 20 años

La música latinoamericana recibió una inesperada noticia: Monsieur Periné se separa después de casi 20 años de trayectoria. La agrupación colombiana comunicó la decisión a sus seguidores a través de sus redes sociales.
Sus integrantes explicaron que necesitan tomarse un espacio individual después de tantos años de construir juntos uno de los proyectos musicales más reconocidos de Colombia. Catalina García y Santiago Prieto, integrantes y figuras centrales de Monsieur Periné, reconocieron que se trata de una de las decisiones más difíciles que han tenido que tomar.
En su mensaje explicaron que llevaban tiempo intentando encontrar la manera adecuada de comunicar la noticia y que cada uno está procesando este momento a su propio ritmo. Aunque la separación ya fue anunciada, Monsieur Periné todavía no termina su historia sobre los escenarios.
La banda continuará con los compromisos pendientes de su gira internacional Instrucciones para ser feliz, que incluye presentaciones en Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela y Puerto Rico. Cabe destacar que, el último concierto está previsto para el 29 de noviembre en Puerto Rico.
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Los músicos no señalaron un conflicto específico como motivo de la separación. En cambio, hablaron de la necesidad de abrir un espacio para desarrollar sus respectivos procesos personales. La agrupación también dejó abierta la posibilidad de reencontrarse en el futuro. García y Prieto señalaron que no saben cuánto tiempo durará esta pausa, pero esperan que la distancia les permita volver a encontrarse desde una perspectiva diferente.
Formado en Bogotá en 2007, Monsieur Periné construyó una propuesta que combinó pop, jazz, swing y diferentes ritmos latinoamericanos.
Canciones como Nuestra canción y Bailar contigo se convirtieron en algunas de las más reconocidas de su repertorio. Hay que destacar que, la agrupación también consiguió importantes reconocimientos internacionales.
En 2015 obtuvo el Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista, mientras que su álbum Bolero Apocalíptico ganó en 2023 el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa. Durante casi dos décadas, Monsieur Periné llevó su música a escenarios de diferentes países.