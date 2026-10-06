 Ryan Seacrest sorprende con su impresionante six pack
Farándula

Ryan Seacrest paraliza las redes con su transformación al mostrar su “six pack”.

El famoso presentador de American Idol presumió unos abdominales de infarto, semanas después de recibir críticas por el aspecto de su rostro debido a presuntos procedimientos estéticos.

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Ryan Seacrest, Instagram
Ryan Seacrest / FOTO: Instagram
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Ryan Seacrest está luciendo sus abdominales y no dudó en presumirlos a través de una publicación que compartió en sus redes sociales.

El sábado 3 de octubre, el presentador de American Idol y Wheel of Fortune , de 51 años, compartió una foto suya sin camiseta mirando al cielo durante un paseo en bicicleta.

"Así es como luce un día libre de principio a fin", escribió Ryan Seacrest en la descripción de su publicación de Instagram , que concluía con una referencia al fútbol americano universitario. "¡Vamos, Dawgs @georgiafootball!".

Su publicación también incluía un breve videoclip de alguien que se le acercaba por detrás y hacía zoom en su espalda musculosa mientras él contemplaba la luna a lo lejos. 

En los comentarios, otras estrellas elogiaron su físico tonificado. 

"En serio, estás dejando el listón muy alto para todos los presentadores", escribió Matt Iseman , presentador de American Ninja Warrior . "Pareces listo para competir en Ninja Warrior , amigo".

En declaraciones a Entertainment Tonight en octubre de 2024, Seacrest dijo que estaba intentando "sentir que no tengo 50 años".

¿Y cómo logró ese objetivo? Hizo todo lo posible para "sentirse como si tuviera 29 años otra vez", incluyendo mucho "ejercicio excesivo, comer mejor, entrenar en exceso, mucha recuperación (mucha recuperación muscular), baños de agua fría y baños de vapor".

Su nueva vida

Tras dejar el programa Live with Kelly and Ryan en abril de 2023 , Ryan Seacrest declaró a la revista PEOPLE que "estar en la misma zona del país durante un período prolongado de tiempo fue un cambio radical" para él.

"Ya no tengo que salir corriendo a las calles de Manhattan para llegar al concierto en Nueva York", dijo en aquel entonces. "Así que eso ha supuesto un pequeño cambio de ritmo".

Al disponer de más tiempo libre, compartió algunos detalles de su rutina matutina y de su dieta mediterránea, rica en "verduras, pescado y ensalada".

"Todas las mañanas, antes del café, me tomo un chorrito de aceite de oliva", reveló. "He descubierto que realmente ayuda a perder peso y a reducir la inflamación, beneficiando a todos los sistemas del cuerpo".

"No como mucha carne", añadió. "La como si estoy en un buen restaurante y hay algún plato especial y emblemático del chef, o si estoy de viaje y es algo que hay que probar sí o sí. Desde luego, no soy muy exigente conmigo mismo, pero normalmente intento seguir la dieta mediterránea".

Más recientemente, su entrenador, Dodd Romero, ha compartido varios vídeos de Ryan Seacrest levantando pesas en el gimnasio. 

"He conocido a muchos hombres estupendos, pero solo a unos pocos buenos, y @ryanseacrest es uno de los buenos que quedan", escribió junto a un vídeo del presentador de Wheel of Fortune haciendo curl de bíceps con mancuernas en noviembre.

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