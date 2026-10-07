Timbiriche desmiente serie de Vix sobre su historia

A solo días del esperado estreno de la serie Timbiriche en la plataforma ViX, los integrantes originales de la icónica agrupación mexicana han emitido un contundente comunicado para deslindarse de la producción.
Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Erik Rubín negaron haber autorizado el uso de su imagen y la narrativa de sus vidas personales en el proyecto.
La polémica surgió a raíz de un escrito difundido por los miembros de la banda a través de diversas plataformas digitales, donde expresaron su profundo descontento.
La principal preocupación radica en que la serie, más allá de relatar el ascenso musical de Timbiriche, profundiza en aspectos sensibles y privados de la vida de cada uno de ellos.
Los artistas señalaron que, hasta la fecha, no han sido invitados a visualizar el contenido de la serie, lo que les impide conocer a fondo su desarrollo.
Sin embargo, tienen conocimiento de que la producción se presenta como una historia ficcionada que podría entrelazar hechos reales con situaciones que nunca ocurrieron, un aspecto que consideran de gran importancia y que los llevó a tomar distancia.
Uno de los puntos que mayor controversia ha generado es el abordaje del caso entre Sasha Sokol y Luis de Llano. El productor de la serie, Pablo Cruz, indicó que este suceso será la "columna vertebral" de la trama.
Al respecto, el comunicado de Timbiriche enfatiza: "Detrás de los personajes que el público verá hay personas reales: nosotros, nuestras familias y otras personas con quienes hemos compartido experiencias más allá de nuestra vida profesional".
La agrupación subraya la importancia de abordar estos temas con la supervisión y el consentimiento de las personas que los vivieron directamente, advirtiendo que, de lo contrario, se corre el riesgo de difundir narrativas erróneas o distorsionadas.
Libertad creativa vs. respeto a la vida personal
En su declaración, los miembros de Timbiriche reconocen la libertad creativa, pero establecen una clara distinción. "Existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado", manifestaron, dejando patente su postura ante la metodología empleada en la creación de la serie.
Por estas razones, el grupo se deslinda por completo de cualquier declaración o narrativa que sea difundida a través de la producción que ViX estrenará este mes de octubre, reiterando su falta de participación y aprobación.
Por su parte, el director Pablo Cruz explicó que la serie se basó en información de dominio público para construir su propia interpretación de los acontecimientos.
Ante la posibilidad de enfrentar acciones legales por abordar la historia de Sasha Sokol, Cruz fue categórico al afirmar: "No hay nada legal aquí".
La serie "Timbiriche" tiene programada una presentación especial que se transmitirá el jueves 8 de octubre por la señal de Las Estrellas. Posteriormente, el viernes 9 de octubre, ViX lanzará los dos primeros episodios en su plataforma a partir de las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.