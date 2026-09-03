Arresto de Luis de Llano: Caso Sasha Sokol y sus consecuencias

El proceso legal entre Sasha Sokol y Luis de Llano sumó un nuevo capítulo la tarde del miércoles 2 de septiembre, cuando el productor mexicano fue arrestado en Ciudad de México por incumplimientos relacionados con la sentencia civil que quedó firme en su contra.
La detención ocurrió en la colonia Polanco. El Registro Nacional de Detenciones estableció oficialmente el arresto a las 18:30 horas, aunque la representación legal de Sokol informó que se produjo a las 18:13. Posteriormente, De Llano fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando.
Sin embargo, un punto importante para comprender el nuevo episodio es que el productor no fue arrestado por una nueva sentencia penal relacionada directamente con los hechos denunciados por Sokol.
Las órdenes corresponden a medidas de apremio por el presunto incumplimiento de obligaciones establecidas en la sentencia civil por daño moral.
¿Por qué arrestaron a Luis de Llano?
De acuerdo con el equipo legal de Sasha Sokol, una jueza del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México emitió dos órdenes de arresto contra De Llano por incumplimientos diferentes.
El primero está relacionado con la disculpa pública que el productor debía grabar y presentar ante el juzgado. El segundo corresponde a la publicación de una síntesis de la sentencia en la que quedó confirmada su responsabilidad civil por daño moral.
Cada orden establece 15 horas de arresto y ambas son acumulables, por lo que representan un total de 30 horas.
La defensa de Sokol asegura que la medida no surgió de manera inmediata, sino después de meses de incumplimientos, requerimientos judiciales y multas que no habrían conseguido que el productor acatara completamente lo ordenado.
¿Qué es una medida de apremio?
El arresto de De Llano es de carácter administrativo. Las medidas de apremio son mecanismos que puede utilizar una autoridad judicial para hacer cumplir sus determinaciones.
Estas pueden ir desde multas hasta arrestos administrativos de hasta 36 horas. Por ello, la detención del productor no debe confundirse con una nueva condena penal o una pena de prisión por el caso.
En este caso, las dos órdenes están directamente relacionadas con el cumplimiento de la sentencia que favoreció a Sasha Sokol.
¿Qué pasó entre Sasha Sokol y Luis de Llano?
El origen de la historia se remonta a la década de 1980, cuando Sasha Sokol formaba parte de Timbiriche.
Sokol tenía 14 años cuando comenzó una relación con Luis de Llano, quien tenía 39. El tema volvió a adquirir relevancia pública décadas después, cuando el productor habló de esa relación durante una entrevista con Yordi Rosado publicada en marzo de 2022.
Tras las declaraciones, Sokol respondió públicamente y señaló que lo ocurrido cuando era menor de edad no debía ser presentado como una relación entre iguales.
Posteriormente emprendió acciones legales por la vía civil contra el productor por daño moral.
El caso llegó hasta la Suprema Corte
Después de varios años de litigio, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.En junio de 2025, la Primera Sala negó el amparo solicitado por Luis de Llano y dejó firme la sentencia civil dictada previamente en su contra.
La resolución contempló medidas como una indemnización económica, una disculpa pública, la obligación de abstenerse de mencionar públicamente a Sasha Sokol y la realización de acciones vinculadas con la prevención del abuso sexual infantil.
La decisión también tuvo relevancia más allá del caso de la cantante. La Corte estableció que las acciones civiles relacionadas con daños derivados del abuso sexual sufrido durante la infancia no deben quedar impedidas simplemente por el paso del tiempo.
¿Por qué Luis de Llano no había cumplido la sentencia?
Meses después de la resolución de la Suprema Corte comenzaron los señalamientos sobre el cumplimiento de las medidas.
En enero de 2026, Sasha Sokol aseguró públicamente que la disculpa ordenada no había sido presentada dentro del plazo establecido y señaló que esa era una de las medidas de reparación más importantes para ella.
De acuerdo con sus abogados, posteriormente continuaron los requerimientos para que De Llano cumpliera con la disculpa y con la publicación de la síntesis de la sentencia.
La falta de cumplimiento de esas dos obligaciones es la que finalmente derivó en las órdenes de arresto ejecutadas el 2 de septiembre.
¿Qué puede pasar ahora con Luis de Llano?
El arresto administrativo no significa que el proceso haya terminado.
La principal cuestión ahora es si Luis de Llano cumplirá las obligaciones pendientes después de las medidas impuestas por la jueza.
La representación legal de Sasha Sokol advirtió que, si continúa el incumplimiento de la sentencia y el desacato sistemático de las órdenes judiciales, la situación podría escalar.
Según los abogados de la cantante, esa conducta podría llegar a configurar un delito que contempla una pena de hasta cinco años de prisión. Esto no significa que De Llano ya haya recibido esa condena ni que automáticamente vaya a enfrentarla; se trata de una posible consecuencia señalada por la representación legal de Sokol si persiste el incumplimiento.
El arresto de Luis de Llano ocurre más de cuatro años después de que Sasha Sokol hiciera pública su denuncia en 2022 y más de un año después de que la Suprema Corte dejara firme la sentencia civil.
Ahora la atención estará puesta en lo que ocurra después de su arresto y, principalmente, en si el productor finalmente presenta la disculpa pública y cumple con las demás medidas pendientes de la sentencia.