Robbie Williams sorprende al invitar a Omar Chaparro a cantar en su concierto

Durante la primera fecha del Britpop World Tour 2026 en la Ciudad de México, Robbie Williams sorprendió al público al invitar al escenario a Omar Chaparro, a quien llamó "mi hermano mexicano".
La noche del miércoles 7 de octubre, el Palacio de los Deportes fue testigo de un dueto que pocos esperaban. Williams hizo una pausa en su electrizante espectáculo para anunciar a un invitado muy especial.
Con emotivas palabras, el cantante recordó una colaboración musical previa con el mexicano, ocurrida veinte años atrás, antes de presentar a Chaparro ante una audiencia eufórica.
"Damas y caballeros, tocó la guitarra conmigo hace 20 años y ahora cantará conmigo, Omar Chaparro. ¡Viva México!", exclamó Williams, desatando una ovación.
Omar Chaparro apareció en el escenario para acompañar a Robbie Williams en la interpretación de "Better Man", uno de los temas más conocidos y queridos de la trayectoria del británico.
Ambos artistas recorrieron el escenario, compartiendo la emotividad de la canción, mientras el público reaccionaba con gritos y aplausos ante el inesperado y conmovedor dueto. La química entre ellos era palpable, reflejando una conexión genuina que ha perdurado a lo largo del tiempo.
20 años de diferencia
La colaboración no fue casual, pues Robbie Williams y Chaparro ya habían compartido escenario hace más de dos décadas.
Su vínculo nació durante el programa No Manches, donde Omar Chaparro expresó su admiración y cariño al cantante y juntos interpretaron Better Man. Días después, Robbie invitó a Omar a subir al escenario durante su concierto en el entonces Foro Sol.
Tras la emotiva interpretación conjunta en el Palacio de los Deportes, las dos celebridades se abrazaron y Robbie Williams reafirmó la cercanía entre ambos llamándolo su "hermano mexicano".
Chaparro más tarde compartió un fragmento del momento en sus redes sociales, agradeciendo al cantante con el mensaje: "Gracias, hermano @robbiewilliams".
En otra publicación, Omar Chaparro recordó la primera vez que coincidieron:
"Hace 20 años tuve la fortuna de conocer a este hombre al que admiro profundamente. Esa noche me invitó a subir al escenario y lo acompañé con mi guitarra en Better Man. Un recuerdo que se quedó conmigo para siempre", escribió. También reflexionó sobre el paso del tiempo y cómo la vida trae de vuelta momentos significativos.