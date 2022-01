Omar Chaparro defiende a su hija tras ataques por su “feo físico”

“Rebelde”, la nueva producción de Netflix basada en la telenovela homónima de 2004, sigue dando de qué hablar y hoy lo titulares los ocupa la hija de Omar Chaparro.

La serie ya anunció su segunda temporada; sin embargo, la división de opiniones continúa, especialmente respecto a algunos miembros del elenco como Andrea Chaparro.

Ella es hija del actor y comediante, algo que ha hecho que la acusen de haber llegado “por influyentismo”.

Aunque la joven se ha dedicado a defender la serie y su trabajo en ella, su papá no dudó en defender a su hija, asegurando que consiguió todo por mérito propio,

“Con RBD estábamos en Los Ángeles y ella solamente me pidió: ‘¿Me llevas a México al casting?’. Y le dije: ‘Ok, yo te llevo a México, pero tú solita vas y haces tu audición’.

Y me acuerdo que tenía que cantar una canción, le dieron una canción para que se la aprendiera pero no le gustaba y no se la aprendía, le dije: ‘¿Ya ensayaste tu canción?’, (me dice): ‘Es que no me gusta’…”, reveló en entrevista a Ventaneando.

Aseguró que incluso él mismo se sorprendió del talento de su hija ya que improvisó la audición musical, conquistando a los encargados del casting.

“Se fue así sin ensayar la canción y resulta que empezó a agarrar la guitarra y empezó a improvisar una canción con todo lo que estaba pasando alrededor… y los empezó a hacer reír con la canción que ella estaba improvisando y se quedó con el papel…”.

El físico de Andrea Chaparro

La hija de Omar Chaparro interpreta a M.J, una chica conservadora, de una familia religiosa a la que desafía a través de la música.

Aunque ningún personaje que aparece en la serie tiene que ver con los de la telenovela original, algunos aseguran que M.J. es el equivalente a Roberta, interpretada por Dulce María.

A pocos días del estreno del proyecto, la joven ya ha comenzado a llamar la atención del público.

Sin embargo, lo que llamó la atención de varios seguidores fue el físico, quien fue tachada de “fea”.

“Qué bonito canta, pero físicamente no es muy bonita”

“Wooww, un detalle tan lindo el desearle suerte a tu hija”

“¿¿Tiene un parecido con Selena ????”

“Felicidades!!! Hija de padre… Pintita”

“¿A quién se parece? Por que a ti o tu esposa no, pues ambos son muy guapos”

“No te salió tan bonita tu hija”

