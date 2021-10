Ventaneando da a conocer la verdadera edad de Ninel Conde

Llegó otro año y la edad de Ninel Conde cambió de dígito. Y es que hace poco estuvo festejando su cumpleaños desde Las Vegas y la celebración dejó una que otra fotografía de cómo fue el evento.

Sin embargo, de nuevo han surgido las dudas sobre si de verdad la edad que la cantante dice tener es real o no.

En el programa “Ventaneando” se dio a conocer un documento personal donde se asegura pertenece a ella y que puso fin al misterio.

Y es que dicho papel confirma que ella nació presuntamente el 29 de septiembre de 1971, de ahí que el pasado miércoles cumplió 50 años de edad, y no 45.

La publicación causó mucho revuelo entre los seguidores quienes se volcaron a responder el post del programa, asegurando que es falso lo que decían.

Falso o no, lo cierto es que Ninel Conde se la pasó muy bien en la celebración y prueba de ello son las publicaciones respectivas de la fecha en la que estuvo muy bien acompañada.

“Este ha sido un año lleno de altibajos… Pero he aprendido muchísimo y eso me ha hecho más fuerte. De eso se trata la vida, ¿a poco no? 💪🏼Somos nosotros quienes decidimos cómo aprovechar lo que nos sucede, aprender de ello y seguir echándole ganas, y yo estoy muy feliz de la persona que soy hoy. 🥰 ¡Bienvenido sea este nuevo año de vida! Y ahora sí, pásenme el tequila y a celebrar. 💃🏼❤️”.