Luego de que Sergio Mayer Mori hiciera fuertes declaraciones sobre su participación en el remake de Rebelde, podría quedar fuera de la segunda temporada.

Esto debido a que varios de sus compañeros que protagonizan la serie expresaran lo difícil que ha sido poder trabajar con el actor, sumado a las fuertes declaraciones que dio en las cuales confesó que solo había participado por dinero.

Poco antes del estreno, el joven de 23 años hizo una serie de comentarios durante una entrevista con Quien que fueron calificados “de mal gusto”, ya que dijo que no le gustaba la música de RBD pero que tenía que hacerlo “por contrato”.

“Sí estoy haciendo el proyecto, sí estoy haciendo RBD… sí las tengo que cantar (los temas de la banda) por contrato, pero odio a RBD. No me gustan las canciones, nunca vi el coso este… esa es la realidad”, declaró poco antes del estreno.

“Te voy a ser cien por ciento honesto. No quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”.

Desde el principio, los fans señalaron que él no ha tenido la mejor actitud, lo cual se refleja en su actuación.

Además, aseguró que necesitaba el dinero para solventar las necesidades económicas con respecto a su hija Mila, quien ahora tiene cinco años.

“Yo necesitaba trabajar, porque mi hija acaba de cumplir cinco años, está en la escuela y está necesitando cosas… que si clases de ballet, que si la fiesta de cumpleaños o lo que sea, y para poderle aportar económicamente busqué un casting, pues de mi música no estoy cobrando todavía”, explicó.

¿Quedará fuera el actor?

Sergio Mayer Mori no estuvo presente en el especial en el que se anunció la continuación.

El show contó con la participación del elenco principal, conformado por Azul Guaita, Andrea Chaparro, Giovanna Grigio, Alejandro Puente, Franco Masini y Lizeth Selene. Jerónimo Cantillo tampoco estuvo presente.

También mencionó en la entrevista que su prioridad no es la actuación, lo que refuerza las sospechas de que no seguirá en la serie.

“Fue una experiencia increíble, pero me preocupa más qué va a pasar con mi disco, cómo se va a entablar con la serie y con mis proyectos personales”.

