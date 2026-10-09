Keegan Allen atacado con cuchillo al salir de supermercado lujoso

Keegan Allen, ampliamente reconocido por su icónico papel de Toby Cavanaugh en la exitosa serie juvenil "Pretty Little Liars", vivió momentos de terror al ser víctima de un violento asalto a mano armada.
El incidente ocurrió a la salida de un exclusivo supermercado en West Hollywood, donde dos sujetos encapuchados lo interceptaron con una pistola y un cuchillo, dejándolo herido y despojándolo de una de sus valiosas pertenencias.
La estrella no dudó en compartir su impactante experiencia, mostrando las consecuencias físicas del ataque y alzando su voz de alarma sobre la creciente inseguridad en la ciudad.
Los hechos se desencadenaron mientras Keegan Allen se disponía a guardar sus compras en el área trasera de su vehículo, tras salir del establecimiento Laurel Supply, conocido por su clientela de alto perfil.
Fue en ese instante cuando dos individuos, con el rostro cubierto, se aproximaron rápidamente y lo agredieron. El actor relató con detalle el traumático encuentro:
"Estos dos tipos me golpearon en la cabeza, me apuntaron con una pistola y un cuchillo, y luego huyeron". El objetivo de los asaltantes era claro: robarle el reloj que llevaba puesto en ese momento.
A pesar de la brutalidad del ataque y las amenazas de muerte, los delincuentes solo lograron llevarse esta joya, dejando intactas otras pertenencias valiosas como una pulsera y un anillo, lo que sugiere una operación enfocada y rápida.
La conmoción y el susto fueron inmensos. Inmediatamente después de que los asaltantes huyeran, Keegan Allen utilizó su teléfono móvil para grabarse, documentando el estado de su rostro ensangrentado y su evidente estado de shock.
Además del video inicial, Keegan Allen hizo públicas las grabaciones de las cámaras de seguridad del supermercado, que captaron el momento exacto en que los dos agresores se abalanzan sobre él, proporcionando pruebas visuales irrefutables del violento atraco.
Su estado de salud
Preocupado por la posibilidad de haber sufrido una lesión grave en la cabeza, Keegan Allen se dirigió a un centro hospitalario para recibir atención médica.
Aunque los exámenes descartaron una conmoción cerebral severa, el actor afirmó sentirse "definitivamente conmocionado" por la traumática experiencia, tanto física como emocionalmente.
Este incidente no solo lo afectó personalmente, sino que también lo impulsó a criticar abiertamente a las autoridades locales. Dirigió sus comentarios a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y al gobernador de California, Gavin Newsom, cuestionando la efectividad de las políticas de seguridad.
"Esperemos que todas estas cámaras de vigilancia que (Karen Bass), (Gavin Newsom) y todos creen que detendrán el crimen logren encontrar a estos peligrosos delincuentes. Que Dios los bendiga", manifestó, haciendo un llamado a la acción y a la justicia.
Keegan Allen se catapultó a la fama mundial en 2010, cuando asumió el rol de Toby Cavanaugh en la aclamada serie de televisión "Pequeñas mentirosas" (Pretty Little Liars).
Su personaje, inicialmente secundario, ganó gran relevancia a lo largo de las siete temporadas de la serie, convirtiéndose en uno de los favoritos del público y consolidando a Allen como una estrella adolescente. Este papel no solo le otorgó reconocimiento internacional, sino que también le abrió las puertas a una diversidad de proyectos.