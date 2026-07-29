 El futbolista Mohammed Fuseini sufre violento asalto
Viral

VIDEO: Famoso futbolista sufre violento asalto a plena luz del día

Captan el momento en que cinco sujetos armados atacan y arrastran a un futbolista para despojarlo de sus pertenencias.

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Video del violento asalto a Mohammed Fuseini en Bruselas causa impacto en redes sociales., Redes sociales.
Video del violento asalto a Mohammed Fuseini en Bruselas causa impacto en redes sociales. / FOTO: Redes sociales.
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Un video que muestra el violento asalto sufrido por el futbolista Mohammed Fuseini en las calles de Bruselas, Bélgica, se ha viralizado en redes sociales y ha generado una fuerte reacción entre los aficionados y usuarios de internet debido a la crudeza de las imágenes.

El incidente ocurrió cuando el delantero del Union Saint-Gilloise fue interceptado por un grupo de cinco hombres encapuchados, quienes lo rodearon para despojarlo de varias de sus pertenencias. La escena quedó registrada por uno de sus compañeros, que caminaba detrás de él y comenzó a grabar mientras se desarrollaba el ataque.

Las imágenes muestran el momento en que los delincuentes intimidan al jugador y le arrebatan diversos objetos de valor antes de huir del lugar. Entre los artículos robados figura un reloj de lujo Rolex Datejust, además de teléfonos celulares y otras pertenencias personales.

Fiscalía de Bruselas abrió una investigación

Según informaron medios locales, la Fiscalía de Bruselas confirmó que ya se abrió una investigación para esclarecer los hechos. Las autoridades indicaron que el material audiovisual ha sido clave para identificar a varios de los presuntos responsables, por lo que al menos uno de los sospechosos ya fue detenido.

Por su parte, el Union Saint-Gilloise informó que Mohammed Fuseini se encuentra en buenas condiciones tras el incidente y que ya se reincorporó a los entrenamientos con el resto del plantel. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para localizar a los demás implicados y determinar su participación en el violento robo.

El caso ha provocado indignación en Bélgica y ha reavivado el debate sobre la seguridad en algunas zonas de la capital, especialmente por tratarse de un asalto ocurrido a plena luz del día y en un espacio público.

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