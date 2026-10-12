 ¡Maomao Regresa! La Película de The Apothecary Diaries
Farándula

¡Maomao regresa! The Apothecary Diaries tendrá su primera película y ya se conoce la historia

La popular franquicia de anime The Apothecary Diaries dará un importante salto a la pantalla grande con su primera película.

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The Apothecary Diaries, The Apothecary Diaries
The Apothecary Diaries / FOTO: The Apothecary Diaries
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Sin lugar a duda, los fanáticos de The Apothecary Diaries tienen un nuevo motivo para emocionarse.  Crunchyroll anunció la adquisición de los derechos de The Apothecary Diaries: The Late Lady’s Treasure, la primera película de la reconocida franquicia de anime, que presentará una historia completamente nueva escrita por Hyuganatsu, creadora de la serie.

La cinta será distribuida por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment en Latinoamérica y otros mercados internacionales, con fechas de estreno todavía por anunciar.  La película estará dirigida por Norihiro Naganuma y contará con la animación de TOHO Animation STUDIO. 

La historia llevará a los protagonistas fuera del Palacio Interior para resolver un caso que comienza con un descubrimiento desconcertante.  El emperador encomienda a Jinshi la misión de cumplir el último deseo de una concubina que murió cinco años atrás y devolver sus restos a su tierra natal.

Sin embargo, cuando Jinshi examina el cuerpo, descubre algo que convierte la misión en un misterio: los restos de la mujer se encuentran en perfecto estado y ella luce como si todavía estuviera con vida. Para encontrar respuestas, Jinshi lleva a Maomao hasta Binan-shu, una provincia del sur gobernada por el clan Bi. Allí, la joven vuelve a encontrarse con uno de sus grandes intereses: hierbas y medicinas desconocidas para ella.

Más de la película de The Apothecary Diaries Comunica...

Pero el viaje rápidamente toma un rumbo peligroso. En la ciudad, construida sobre el agua, también se encuentran unos despiadados piratas que buscan desesperadamente el tesoro que escondió su antiguo líder. 

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El misterio se intensificará durante el funeral de la concubina, cuando ocurre un incidente que desencadena una serie de acontecimientos inesperados. 

The Apothecary Diaries sigue a Maomao, una joven con amplios conocimientos sobre medicina y venenos, quien termina trabajando como sirvienta en el Palacio Interior y comienza a investigar distintos misterios relacionados con la salud y las intrigas de la corte.

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