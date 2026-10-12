Kimberly Flores evade prensa y lanza indirecta a Edwin Luna

La guatemalteca Kimberly Flores volvió a llamar la atención en redes sociales con un misterioso mensaje que sus seguidores rápidamente relacionaron con Edwin Luna y la crisis que atraviesa su matrimonio. Flores parece haber lanzado una fuerte indirecta a Luna luego de que ambos anunciaran una pausa en su relación después de nueve años juntos.
La guatemalteca compartió en sus historias de Instagram una frase que despertó todo tipo de comentarios entre sus seguidores: "Decidiendo si quiero pasar por la incomodidad de hablar o por la incomodidad de no hablar". Aunque Kimberly Flores no mencionó directamente al cantante ni hizo referencia explícita a su matrimonio, la publicación apareció en medio de la polémica que rodea a la pareja.
Cabe destacar que varios usuarios consideraron que podría tratarse de un mensaje dirigido a su expareja. La publicación llega además en un momento en el que la atención está nuevamente sobre la pareja.
El 12 de octubre, Kimberly fue abordada por la prensa a su llegada al aeropuerto de Ciudad de México, pero evitó responder preguntas relacionadas con su separación de Edwin Luna y se dirigió directamente al vehículo que la esperaba. Edwin Luna y Kimberly Flores anunciaron el pasado 14 de septiembre que habían decidido poner una pausa a su relación después de nueve años juntos. Ambos aclararon que, por el momento, no se trata de una separación definitiva ni de un divorcio.
Más de la separación de Edwin Luna y Kimberly Flores
La pareja explicó que necesitaba tiempo y espacio para reflexionar sobre el futuro de su relación y pidió evitar especulaciones. También destacaron que continuarían unidos por sus hijos y por la familia que construyeron.
Sin embargo, posteriormente Edwin Luna habló sobre los problemas que llevaron a esta situación y reveló que entre ambos existían determinados acuerdos de pareja.
Según explicó, uno de esos acuerdos habría sido incumplido, aunque no especificó públicamente de qué compromiso se trataba. El comentario provocó todavía más especulaciones, especialmente ante los rumores de una posible infidelidad. No obstante, Edwin no confirmó que una tercera persona fuera la causa de la crisis.