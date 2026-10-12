Ximena Carrillo sin Maquillaje: Impacta con su Belleza

Después de convertirse en una de las grandes protagonistas de Guatemala en el Miss Grand International 2026, Ximena Carrillo sorprendió a sus seguidores al dejar de lado el maquillaje y posar frente a la cámara mostrando completamente su rostro al natural. En el clip, que fue compartido recientemente en redes sociales, la modelo guatemalteca aparece sin una gota de maquillaje, dejando al descubierto sus facciones y su belleza natural.
La publicación no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a recibir comentarios de usuarios que destacaron su apariencia y aseguraron que luce igual de espectacular lejos de las producciones propias de los concursos de belleza. La aparición llega pocos días después de que Carrillo hiciera historia para Guatemala en el Miss Grand International 2026, celebrado en Bangkok, Tailandia.
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🇬🇹 Miss Grand Guatemala 2026 — Ximena Carrillo 3th runner- up #MissGrandInternational2026♬ เสียงต้นฉบับ - ฮัลโหลบอส (Hello Boss) - ฮัลโหลบอส (Hello Boss)
La guatemalteca consiguió avanzar hasta el grupo de las cinco finalistas y terminó como tercera finalista, un resultado que la colocó entre las mujeres más destacadas de la competencia. Durante el certamen, Ximena también obtuvo protagonismo en distintas actividades previas a la gran final.
Entre sus logros estuvo su clasificación al Top 10 del MGI Grand Experience y una destacada participación en el desfile de traje nacional, donde presentó una propuesta inspirada en la cultura maya y el personaje de Camazotz, relacionado con el Popol Vuh. Ximena Carrillo tiene 22 años, es modelo guatemalteca, creadora de contenido y estudiante de Marketing.
Más de Ximena Carrillo
Además, se ha desarrollado como atleta a nivel nacional y cuenta con experiencia en oratoria, estrategia de marketing, creación de contenido y alianzas con marcas. Su camino en los concursos de belleza comenzó antes del certamen Miss Grand Guatemala.
En Miss Universo Guatemala 2024 consiguió convertirse en tercera finalista representando a la Ciudad de Guatemala. Posteriormente, representó al país en Miss Cosmo, competencia en la que logró ingresar al grupo de las 21 finalistas.
Ahora, tras su actuación en Miss Grand International, Carrillo suma uno de los resultados internacionales más importantes de su trayectoria y consolida su nombre como una de las jóvenes representantes de la belleza guatemalteca con mayor proyección.