 Guatemalteca nueva Miss América Latina del Mundo 2026
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Guatemala hace historia: Thelma Girón es la nueva Miss América Latina del Mundo 2026

Thelma Gabriela Girón Recinos hizo historia al conquistar la corona de Miss América Latina del Mundo 2026 y devolverle a Guatemala este título después de 14 años.

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Miss América Latina del Mundo , Miss América Latina del Mundo
Miss América Latina del Mundo / FOTO: Miss América Latina del Mundo
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Sin lugar a duda, Guatemala vuelve a celebrar una importante victoria en los certámenes de belleza.  Thelma Gabriela Girón Recinos, de 25 años, se coronó como Miss América Latina del Mundo 2026, durante la gran final del certamen realizada en el Teatro Taíno, ubicado en Punta Cana, República Dominicana.

La guatemalteca logró conquistar el título en una edición especial, marcada además por el 45 aniversario de Miss América Latina del Mundo.  Con este triunfo, Guatemala suma su cuarta corona en la historia de la competencia y vuelve a ocupar el primer lugar después de 14 años.

Girón Recinos nació en la Ciudad de Guatemala y cuenta con una trayectoria que combina su preparación académica, el modelaje y el trabajo social.  Es estudiante bilingüe de Psicología Industrial, modelo profesional y actualmente trabaja en servicio al cliente para una empresa transnacional.

Además de su preparación profesional, la nueva Miss América Latina del Mundo 2026 ha participado en diferentes iniciativas de apoyo social en Guatemala.  Entre las entidades con las que colabora se encuentran la Asociación de Sordos en Guatemala y la Fundación Margarita Tejada, dedicada al trabajo con niños con síndrome de Down.

Más de la nueva Miss América Latina Mundo 2026

Thelma Gabriela Girón Recinos se convierte en la cuarta guatemalteca en obtener este título.  Antes de ella, María Fernanda Morales ganó en 1993, Heidi García Guerrero lo hizo en 2007 y Georgina Méndez Pimentel obtuvo la corona en 2012.

El resultado de 2026 representa así el regreso de la corona a Guatemala tras más de una década y consolida al país como uno de los territorios latinoamericanos con presencia histórica dentro del certamen.

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La competencia reunió a 17 candidatas de diferentes países y representaciones. La primera finalista fue la representante de USA Latina, mientras que Brasil obtuvo el segundo lugar, Argentina quedó como tercera finalista y Colombia ocupó el cuarto puesto.

También avanzaron como semifinalistas las representantes de Francia, Perú, Costa Rica, Chile y República Dominicana.

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