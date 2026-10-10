 Ximena Carrillo brilla en Miss Grand International
Farándula

¡Quedó dentro de las mejores! Ximena Carrillo brilla en el Miss Grand International

Ximena Carrillo cerró su participación en Miss Grand International 2026 con un histórico tercer lugar, mientras Tanzania se llevó la corona.

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Ximena Carrillo, Ximena Carrillo
Ximena Carrillo / FOTO: Ximena Carrillo
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La representante de Guatemala, Ximena Carrillo, llegó hasta la etapa definitiva de Miss Grand International 2026 y consiguió convertirse en una de las cinco finalistas del certamen.  Finalmente, la guatemalteca obtuvo el cuarto lugar en la competencia internacional celebrada en Bangkok, Tailandia.

Carrillo protagonizó una destacada participación desde las primeras etapas del concurso y logró superar los diferentes cortes hasta instalarse en el Top 5, donde compitió junto a representantes de Ecuador, Países Bajos, Vietnam y Tanzania. La corona quedó en manos de Jihan Mohin Dimachk, representante de Tanzania, quien se convirtió en Miss Grand International 2026. La tanzana llegaba como una de las grandes favoritas de la competencia y había encabezado diferentes predicciones previas a la final.

Jihan Dimachk es una modelo profesional con una amplia trayectoria en certámenes de belleza.  Su historia en los concursos comenzó hace más de una década, cuando participó en Miss Tanzania y posteriormente consiguió la corona de Miss Universe Tanzania 2016, representación que la llevó al escenario de Miss Universo.

Diez años después regresó al mundo de los certámenes y fue coronada Miss Grand Tanzania 2026, logrando finalmente conquistar la corona internacional.  La organización destaca que Jihan es mitad tanzana y mitad libanesa, y que ha vivido en Tanzania, Líbano y Mozambique, además de trabajar actualmente en China en áreas relacionadas con el modelaje, las ventas y el comercio en vivo.

Más de Ximena Carrillo

Cabe destacar que, el cuarto lugar de Ximena Carrillo representa un resultado destacado para Guatemala.  La joven de 22 años, estudiante de Marketing, modelo y creadora de contenido, también había conseguido posicionarse entre las favoritas de expertos internacionales.

Missosology la ubicó en el tercer puesto de sus predicciones finales, solamente detrás de Tanzania y Vietnam.

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Con su llegada al Top 5 y su tercer lugar, Ximena Carrillo cierra una participación que puso nuevamente a Guatemala entre las protagonistas de Miss Grand International, dejando al país muy cerca de conquistar una nueva corona internacional.

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