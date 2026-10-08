Kandy Alden denuncia estafa en redes sociales de Guatemala

La creadora de contenido guatemalteca Kandy Alden alertó a sus seguidores sobre un supuesto anuncio de trabajo remoto que circula en redes sociales. Según señaló, utilizaría su imagen mediante un video aparentemente generado o manipulado con inteligencia artificial.
Kandy Alden pidió a los usuarios no caer en este tipo de estafas, luego de recibir numerosos mensajes de personas que le enviaron el mismo video. La influencer dejó claro que el contenido que circula no corresponde a una oferta laboral legítima y llamó a tener mucho cuidado antes de proporcionar información personal o realizar algún pago.
"No caigas en estafas", fue el llamado de la guatemalteca al referirse al material que se ha difundido en plataformas digitales. De acuerdo con la denuncia realizada por Kandy Alden, el material ofrece una supuesta oportunidad de trabajo remoto y utiliza elementos que buscan hacer creer a los usuarios que se trata de una recomendación real de la creadora de contenido.
Sin embargo, Alden advirtió que se trata de un video que, a simple vista, presenta características de haber sido elaborado con inteligencia artificial. Se trata de una tecnología que en los últimos años también ha sido utilizada para crear contenidos falsos utilizando la imagen o voz de personas conocidas.
Más de Kandy Alden
Este tipo de publicaciones puede resultar especialmente peligroso cuando promete ingresos rápidos, trabajos desde casa o ganancias fáciles, ya que puede llevar a los usuarios a entregar datos personales, información bancaria o dinero. Kandy Alden es una creadora de contenido guatemalteca que ganó popularidad principalmente en TikTok.
Su contenido incluye videos sobre experiencias personales, humor, situaciones cotidianas, estilo de vida y temas relacionados con su experiencia viviendo en Estados Unidos. La guatemalteca cuenta con una comunidad de cientos de miles de seguidores en TikTok y ha protagonizado distintas conversaciones virales.
También ha compartido públicamente experiencias personales, entre ellas su vida en Estados Unidos y los costos de vivir en ese país. En 2026, Alden también ha sido noticia por diferentes publicaciones personales y testimonios compartidos en sus redes sociales, consolidándose como una de las creadoras de contenido guatemaltecas con mayor presencia digital.