Postales de Miss Guatemala en Puerto Rico que Impactan

La representante de Guatemala en Miss Universo 2026, María Adelina Castillo, ya se encuentra en Puerto Rico, donde comienza a vivir de cerca la emoción de uno de los acontecimientos más importantes de su carrera. La guatemalteca ha utilizado sus redes sociales para compartir hermosas postales y videos desde la Isla del Encanto, generando comentarios entre sus seguidores.
En las imágenes, Adelina Castillo se ha dejado ver feliz, sonriente y disfrutando de esta nueva etapa rumbo al certamen internacional. La candidata guatemalteca también ha compartido momentos junto a otras participantes, demostrando que, además de la competencia, esta experiencia le ha permitido crear vínculos con representantes de distintos países.
Uno de los detalles que más ha llamado la atención son los espectaculares vestuarios que ha lucido la Miss Guatemala durante sus primeras actividades en Puerto Rico. Con diferentes estilos, looks elegantes y una cuidada presentación, Castillo ha comenzado a mostrar la imagen con la que busca conquistar al público internacional.
La llegada de las candidatas a Puerto Rico marca el inicio de una intensa agenda previa a la competencia. La edición 2026 tendrá un significado especial, ya que corresponde al 75 aniversario de Miss Universo y se celebrará precisamente en territorio puertorriqueño.
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La organización confirmó que la gran final será el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La celebración incluirá además actividades especiales, entre ellas el National Costume Show, programado para el 21 de noviembre, en el que las candidatas tendrán la oportunidad de mostrar elementos representativos de sus respectivos países. Miss Universe Organization
Para Guatemala, la mirada estará puesta en Adelina Castillo, quien buscará destacar entre las representantes que llegarán a Puerto Rico con el objetivo de conseguir la corona. La candidata ha demostrado entusiasmo desde su llegada y sus publicaciones permiten a sus seguidores acompañarla en cada paso de esta experiencia.
A medida que se acerque la gran final de Miss Universo 2026, las postales de Adelina desde Puerto Rico podrían convertirse en parte importante de su recorrido, mientras Guatemala sigue de cerca su preparación y espera verla brillar en el escenario internacional.