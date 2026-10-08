Memo Schutz y su esposa hacen anuncio tras polémica de LCDLF

La participación de Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026 estuvo marcada no solo por su desempeño en el reality, sino también por la cercanía que mantuvo con Brianda Deyanara. La convivencia entre ambos generó especulaciones en redes sociales y llevó a algunos seguidores a cuestionar el estado del matrimonio del comentarista deportivo.
Ahora, después de la final del programa, Memo Schutz y su esposa, Verónica Fonseca, hicieron una importante declaración sobre su relación y dejaron claro cuál es la situación entre ellos. La pareja acudió junta a la celebración organizada por Galilea Montijo y respondió a las preguntas de los medios.
Verónica fue contundente al asegurar que su matrimonio se encuentra estable y que los rumores surgidos durante el reality no representan una crisis en su relación. "Somos un matrimonio muy sólido", afirmó Fonseca, quien explicó que llevan más de 23 años juntos.
Para ella, muchas de las situaciones que fueron interpretadas por los espectadores como señales de problemas formaban parte de la dinámica del encierro y de las conversaciones familiares que tuvieron durante el programa. El comentarista deportivo, quien terminó en segundo lugar de La Casa de los Famosos México 2026, también se refirió a las críticas que recibió durante su participación.
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Schutz aseguró que se queda con los aspectos positivos de la experiencia y subrayó la importancia del respeto, especialmente porque detrás de las situaciones que ocurren dentro del reality también están las familias de los participantes. Respecto a Brianda Deyanara, Memo ha explicado que la considera como una hermana menor y ha rechazado que existiera una relación sentimental entre ambos.
Brianda también negó que hubiera un romance y calificó las especulaciones como una interpretación exagerada de su convivencia. Otro aspecto destacado fue el reconocimiento de Memo hacia Verónica, quien durante las aproximadamente diez semanas que él permaneció en el reality se hizo cargo de sus cuatro hijos y de las responsabilidades familiares.