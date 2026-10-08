Juicio Maradona: Fiscalía pide 12 años para culpables

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entró este jueves en una de sus etapas decisivas. Durante el inicio de los alegatos finales, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren expusieron ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro sus argumentos sobre la responsabilidad de los siete acusados por la muerte del astro argentino.
La Fiscalía solicitó 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y ocho años para la psiquiatra Agustina Cosachov. Además, planteó distintas responsabilidades para otros integrantes del equipo que estuvo a cargo de la atención médica de Maradona durante su internación domiciliaria.
Uno de los principales señalados fue Luque, a quien los fiscales identificaron como el médico de cabecera de Maradona. Según la acusación, el profesional habría ignorado diferentes señales de alarma relacionadas con el deterioro de la salud del exfutbolista y no habría tomado medidas suficientes ante su cuadro clínico.
La Fiscalía también cuestionó el papel de Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, y de Cosachov. Para los fiscales, ambos tuvieron participación en decisiones que redujeron los controles médicos sobre Maradona.
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En el caso de Carlos Díaz, Mariano Perroni y Ricardo Almirón, la acusación consideró que no pudo demostrar el nivel de indiferencia requerido para atribuirles homicidio con dolo eventual, aunque sí señaló conductas que podrían encuadrarse como homicidio culposo.
En contraste, la Fiscalía pidió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, al considerar que no tuvo responsabilidad penal en el desenlace. Ferrari sostuvo que el profesional actuó como interconsultor y que no tenía capacidad para modificar las decisiones del tratamiento.
Durante los alegatos, Ferrari también cuestionó las condiciones de la casa de Benavídez donde Maradona permaneció internado después de ser operado de un hematoma subdural. Según la Fiscalía, el lugar no contaba con los recursos necesarios para responder adecuadamente ante una emergencia médica.
La acusación sostiene que la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, pudo haberse evitado y que el astro atravesó un período prolongado de deterioro antes de fallecer.