 Kim Kardashian deslumbra con atrevido vestido de cumpleaños
Farándula

El atrevido vestido de Kim Kardashian para su pre-celebración de cumpleaños

La celebridad compartió varias imágenes de su estancia de Filipinas donde aprovechó a tener un pre-festejo de cumpleaños luciendo un sexy look.

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Kim Kardashian, Instagram
Kim Kardashian / FOTO: Instagram
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Kim Kardashian compartió que vio "una de las mejores puestas de sol de su vida" aquí en el país.

Sin que muchos filipinos lo supieran, la personalidad de internet y estrella de la telerrealidad Kim Kardashian pasó parte del mes de su cumpleaños aquí en el país, en una playa que parece ser Amanpulo.

En una de las publicaciones más recientes de su cuenta de Instagram, Kim Kardashian compartió varias fotos y videos de su estancia en el país, con el sencillo mensaje: "Aventuras de cumpleaños en Filipinas".

En una entrevista con otro medio de comunicación sobre su serie de Disney+, All's Fair , Kim compartió que acababa de regresar de Filipinas y que allí celebró su cumpleaños. Añadió que presenció uno de los atardeceres más espectaculares de su vida en el país.

Después de que la empresaria compartiera algunas imágenes de sus aventuras acuáticas, algunos fans no pudieron evitar recordar un momento icónico de Keeping Up with the Kardashians cuando Kim Kardashian perdió un pendiente de diamantes durante sus vacaciones. 

Sensualidad a flor de piel

Kim Kardashian acaparó todas las miradas durante su reciente aparición en el programa "Jimmy Kimmel Live!" en Hollywood, donde no solo deslumbró con un elegante vestido negro de escote pronunciado, sino que también compartió reveladoras anécdotas sobre su camino para convertirse en abogada y sorprendentes recuerdos de su adolescencia vinculados al mediático caso judicial de O.J. Simpson.

La empresaria y figura televisiva combinó a la perfección sofisticación y franqueza, reafirmando su estatus como una de las personalidades más influyentes del entretenimiento y la moda.

La fundadora de SKIMS llegó a la grabación del popular talk show luciendo un atuendo completamente negro que destacó su inconfundible silueta.

El diseño, sin mangas y con un pronunciado escote, realzó sus famosas curvas, mientras que una estructura ajustada en la cintura enfatizó sus caderas antes de extenderse en una larga falda hasta los tobillos.

Este conjunto, que proyectaba una imagen sofisticada y moderna, consolidó una vez más por qué Kardashian es un referente de estilo.

Para complementar su look, Kim eligió unos tacones negros de punta abierta y optó por la sencillez, prescindiendo de joyas o accesorios llamativos. Su larga cabellera oscura, peinada con raya en medio, añadió un toque clásico y pulcro a su estilismo general, que fue ampliamente comentado en redes sociales y medios especializados.

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