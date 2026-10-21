Jay Z y su sorpresiva decisión que impacta el Super Bowl LXI

Jay Z podría convertirse en el gran protagonista del Super Bowl LXI, luego de que varios reportes de la industria musical señalaran que el rapero habría sido elegido para encabezar el esperado show de medio tiempo del Super Bowl 2027. La noticia ha generado sorpresa, especialmente porque el propio artista tiene un papel clave en la selección de quienes participan en este espectáculo.
El Super Bowl LXI se celebrará el próximo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California, escenario que también recibirá dos conciertos de Jay Z en los próximos días. De acuerdo con las versiones publicadas, el anuncio oficial podría realizarse durante esas presentaciones.
La posible participación tiene un detalle particular: desde 2019, la compañía Roc Nation, fundada por Jay Z, mantiene una alianza con la NFL para participar en la producción y selección de artistas del espectáculo de medio tiempo. Según los reportes, antes de tomar la decisión se analizaron nombres como Justin Bieber y Miley Cyrus, pero finalmente Jay Z habría optado por convertirse él mismo en el protagonista del espectáculo.
Sin embargo, hasta ahora la NFL, Roc Nation y Apple Music no han confirmado oficialmente la noticia. Cabe destacar que, la posible presentación llega en un momento importante para la carrera de Jay Z.
Más de Jay Z
En 2026, el artista celebra los 30 años de su álbum debut, Reasonable Doubt, y los 25 años de The Blueprint, dos producciones fundamentales dentro de su trayectoria. Además, sus recientes conciertos han demostrado que continúa siendo una figura capaz de llenar grandes escenarios.
Tres presentaciones agotadas en el Yankee Stadium recaudaron más de 42 millones de dólares, mientras que un concierto en París generó alrededor de 12 millones.
Además, ha surgido una de las grandes interrogantes y es quién será el artista que lo acompañará. Beyoncé, su esposa y una de las artistas que ya ha protagonizado el espectáculo de medio tiempo, aparece inevitablemente entre las posibilidades para una presentación histórica.