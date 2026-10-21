Maribel Guardia renuncia a ver a su nieto por miedo a complot

Maribel Guardia ha tomado la dolorosa decisión de suspender, por el momento, sus intentos de reencontrarse con su único nieto, hijo del fallecido Julián Figueroa.
La artista anunció esta medida entre lágrimas, motivada por el temor a que un eventual acercamiento familiar sea utilizado como una "trampa mortal" para formular nuevas acusaciones legales contra ella o su esposo, Marco Chacón.
Maribel Guardia, acompañada de su equipo jurídico, reveló que estaba a punto de asegurar un régimen de convivencia con el menor, tras una prolongada disputa legal con Imelda Tuñón, viuda de su hijo.
Sin embargo, una alarmante información sobre un presunto plan para perjudicarla legalmente la obligó a dar un paso atrás. Con el corazón visiblemente afectado, la actriz explicó la situación:
"Les informo que, a escaso tiempo de que por fin se me conceda un régimen de convivencia con mi único nieto, la defensa legal de nuestra contraparte, con el propósito de evitar que esto ocurra, han fabricado un ‘dictamen privado’ en el que han usado a mi nieto, evidentemente alienado, para expresar de manera vil y falsa que mi esposo y yo lo agredíamos", declaró Guardia.
La actriz enfatizó que su elección no se debe a una falta de amor hacia el niño, sino que prefiere mantenerse alejada para no exponerlo a una situación que pueda causarle mayor daño emocional.
Esta situación la ha forzado a declinar de un objetivo que estaba a punto de alcanzar: convivir con el niño que, según sus palabras, crió desde los cero hasta los ocho años.
"No existe dolor más grande para una abuela que tener que renunciar al abrazo de mi único nieto por el temor fundado de que ese abrazo se convierta en una trampa mortal", expresó con profunda tristeza.
Las presuntas declaraciones del nieto
El nieto de Maribel Guardia se encuentra en el centro de la disputa familiar entre la actriz e Imelda Tuñón. En una grabación difundida públicamente, el menor expresó su rechazo hacia su abuela paterna. Cuando su madre le preguntó si deseaba volver a convivir con la actriz, el niño respondió:
"No, esa mujer es horrible. Es mala y cruel". Imelda, por su parte, le pidió que no utilizara esas palabras, pues podrían afectar la imagen de Maribel.
Estas declaraciones han generado diversas reacciones, especialmente por el estrecho vínculo que Maribel Guardia mantuvo con su nieto durante sus primeros años de vida.
En contraste con las recientes acusaciones, un video del pasado ha vuelto a circular en redes sociales, mostrando a Maribel Guardia y su nieto en momentos de gran afecto.
Las imágenes, grabadas cuando Julián Figueroa aún vivía, revelan a la actriz siendo sumamente cariñosa con el pequeño, abrazándolo y apapachándolo con ternura. Este material audiovisual ha cobrado especial relevancia en el contexto actual, ofreciendo una perspectiva distinta de la relación entre abuela y nieto.