 Jude Bellingham: El jugador más sexy según Revista People
Farándula

Revista People nombra a Jude Bellingham el jugador más sexy

El centrocampista inglés del Real Madrid se destaca no solo por su talento futbolístico, sino también por su carisma y estilo, al ser nombrado el jugador más atractivo del Mundial 2026 en una encuesta de la revista People.

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Celebración de Jude Bellingham ante Noruega en el Mundial 2026 - EFE
Celebración de Jude Bellingham ante Noruega en el Mundial 2026 / FOTO: Agencia EFE
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La joven promesa del fútbol mundial, Jude Bellingham, ha conquistado un nuevo terreno fuera de las canchas al ser elegido como el futbolista más sexy del Mundial 2026.

Este prestigioso reconocimiento, otorgado por los lectores de la renombrada revista People, consolida la imagen del mediocampista del Real Madrid como un ícono global.

A sus 23 años, Jude Bellingham no solo brilla por su talento deportivo, sino también por su innegable carisma, su imponente físico atlético y su estrecha conexión con el mundo de la moda, factores clave que lo catapultaron a la cima de esta codiciada lista.

La votación, que generó gran expectación entre los aficionados y seguidores de la cultura pop, posicionó a Bellingham por encima de otras figuras destacadas del balompié internacional.

Entre los nombres que compitieron por este título se encontraban el prolífico goleador noruego Erling Haaland, el talentoso extremo español Ferran Torres y el dinámico mediocampista estadounidense Christian Pulisic.

La victoria del inglés subraya una tendencia creciente en la que los deportistas de élite son valorados no solo por sus habilidades en el terreno de juego, sino también por su presencia, estilo y atractivo personal.

Su capacidad para cautivar a una audiencia global, tanto con el balón en los pies como en su vida pública, ha sido fundamental para este logro.

El fenómeno Bellingham: de las canchas a las pasarelas

El impacto de Jude Bellingham trasciende con creces su excepcional desempeño con la camiseta del Real Madrid y su rol protagónico en la selección de Inglaterra.

Su imagen se ha transformado en un verdadero fenómeno global, influyendo en tendencias y estilos. Un claro ejemplo de ello es su característico corte de cabello, conocido popularmente como 'bellicut', que se ha convertido en una referencia de moda para jóvenes en todo el mundo.

Además, su atlética figura, combinada con un sentido del estilo impecable, lo ha consolidado como uno de los futbolistas mejor vestidos de la actualidad.

Esta fuerte vinculación con la industria de la moda no es casualidad. Jude Bellingham ha sido la imagen de importantes campañas para diversas marcas de lujo, lo que demuestra su versatilidad y su atractivo más allá del ámbito deportivo.

Su presencia en eventos de moda y su elección de atuendos sofisticados lo han posicionado como un referente de elegancia, proyectando una imagen de modernidad y sofisticación que resuena con una audiencia masiva. Esta faceta de su personalidad complementa su perfil como atleta de élite, creando una marca personal poderosa y global.

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