 Ferrán Torres protagoniza una campaña de ropa interior
Deportes

Ferrán Torres deja sus tatuajes al descubierto en campaña de ropa interior

El héroe del Mundial 2026 cumple uno de sus sueños en la moda al ser protagonista de una campaña en la que posa como imagen y embajador.

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Ferrán Torres, seleccionado de España
Ferrán Torres, seleccionado de España / FOTO: EFE
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Ferrán Torres, el héroe del Mundial 2026 al meter el gol que dio a España el triunfo en la final contra Argentina, ha cumplido uno de sus sueños en la moda al ser protagonista de una campaña en la que posa como imagen y embajador la línea Iuman Intimissimi de la popular firma italiana de ropa interior masculina.

En más de una ocasión, el delantero del París Saint-Germain ha manifestado su interés por la moda, especialmente, al tener el foco de atención tras lograr la segunda estrella de campeones del mundo para España.

Esta no es la primera vez que Ferrán Torres posa para una marca, desde 2024 es imagen de la firma deportiva Under Armour; ahora, le ha llegado el turno a Intimissimi que defiende un estilo masculino basado en la comodidad y el cuidado por la estética.

"Feliz de formar parte de este equipo", ha sido el comentario del jugador, referente por ser uno de los integrantes de la selección que más cuida su imagen fuera del campo, ha señalado la marca italiana en un comunicado.

Los tatuajes de Ferrán Torres

Con el lema "Los mejores bóxers los tengo yo", el jugador posa con naturalidad ante el objetivo con gesto pensativo y en otros momentos con su habitual sonrisa; mientras que en el vídeo promocional va dando toques al balón y hace un calentamiento saltando a la comba.

En un espacio que intenta reproducir un vestuario, Torres (Foyos,Valencia, 2000) se fotografía con dos de los bóxers de la marca, uno en blanco y otro en negro, y en algunas imágenes con una camiseta de manga corta ajustada en algodón y en otras sin ella, lo que permite dejar al descubierto su espalda tatuada con unas enormes alas, un guerrero; un cerebro, un corazón y dos testimonios: Gratitud y Fe, en inglés.

También aparece grabada una frase de evangelio de Juan: "La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla" y a continuación unos ojos.

Los tatuajes terminan con el 'Veni.Vidi.Vici' (Llegué, vi y vencí) y unas hojas de laurel.

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Ferran Torres muestra sus tatuajes durante sesión de Iuman Intimissimi - Iuman Intimissimi

*Información EFE.

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