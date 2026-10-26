Muere Eric Bauza, voz de Bugs Bunny a los 46 años

Eric Bauza, el reconocido actor de doblaje que dio vida a emblemáticos personajes como Bugs Bunny y el Pato Lucas en la era contemporánea de los Looney Tunes, falleció el pasado domingo a la edad de 46 años en su residencia ubicada en el condado de Los Ángeles.
La noticia de su repentina partida ha conmocionado al mundo de la animación, dejando un vacío irremplazable en la industria del doblaje.
La lamentable información fue confirmada por su propia familia a través de un comunicado emitido en las redes sociales la noche del domingo.
En este mensaje, se destacó la trayectoria y el impacto de Bauza en la animación moderna.
"Eric Bauza, actor de doblaje ganador de un Emmy y voz actual de los icónicos personajes de Looney Tunes Bugs Bunny y el Pato Lucas, además de decenas de otros queridos personajes animados, ha fallecido repentinamente", se leía en la publicación compartida en la cuenta oficial de Instagram del artista, añadiendo que se proporcionarían más detalles próximamente.
Las autoridades del condado de Los Ángeles han esclarecido la causa del deceso. Según el informe de la Oficina del Médico Forense, la muerte de Erick Bauza se atribuyó a una enfermedad cardiovascular hipertensiva.
Este dictamen oficial determinó que la forma de su fallecimiento fue natural, cerrando así las especulaciones sobre las circunstancias de su partida.
Considerado por muchos como el sucesor moderno del legendario Mel Blanc, Eric Bauza no solo se destacó por interpretar a Bugs Bunny y el Pato Lucas.
Su versatilidad vocal le permitió encarnar a una plétora de personajes queridos del universo Looney Tunes, incluyendo a Porky, Piolín, Marvin el Marciano y Elmer Gruñón, entre muchos otros. Su habilidad para capturar la esencia de estos íconos de la animación le granjeó el cariño de millones de fans alrededor del mundo y el respeto de sus colegas.
Reconocimientos y Trayectoria
La brillante carrera de Erick Bauza estuvo marcada por importantes reconocimientos. Su excepcional talento fue honrado con tres premios Emmy consecutivos, galardones que recibió en los años 2022, 2023 y 2024.
Estos premios no solo validaron su maestría en el arte del doblaje, sino que también solidificaron su estatus como una de las voces más influyentes y respetadas de su generación en la animación.
A lo largo de su trayectoria, Bauza demostró una capacidad única para infundir nueva vida en personajes clásicos, manteniendo su espíritu original mientras les aportaba un toque contemporáneo.
Su trabajo aseguró que las nuevas generaciones pudieran disfrutar de la magia y el humor de los Looney Tunes con la misma autenticidad que las anteriores. Su legado perdurará a través de las risas y los momentos inolvidables que brindó a audiencias de todas las edades.
Esta es una noticia en desarrollo, y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre los homenajes y el impacto de su partida en la comunidad artística.