 Viuda de Playboy denuncia abuso y secretos inquietantes
Farándula

Viuda del magnate de Playboy denuncia abuso, incesto y detalles inquietantes de su matrimonio

Crystal Hefner, viuda de Hugh Hefner, volvió a hablar sobre su experiencia junto al fundador de Playboy.

Compartir:
Playboy, Playboy
Playboy / FOTO: Playboy
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las declaraciones de Crystal Hefner, viuda del fundador de Playboy, Hugh Hefner, han vuelto a poner bajo la lupa la vida privada del empresario y el ambiente que, según su testimonio, existía dentro de la famosa Mansión Playboy. Durante una reciente entrevista en el pódcast Unleashed, Crystal habló sobre algunos de los encuentros íntimos que vivió durante su matrimonio y aseguró que en determinadas ocasiones se sintió obligada a cumplir los deseos sexuales de su entonces esposo.

Según relató, hubo situaciones que fueron incómodas, dolorosas y que, desde su perspectiva actual, no contaron con su consentimiento. Uno de los señalamientos más impactantes está relacionado con las gemelas Kristina y Karissa Shannon, quienes también formaron parte del círculo de mujeres que frecuentaban la Mansión Playboy.

Crystal afirmó que Hugh Hefner habría intentado presionarlas para realizar actos sexuales entre ellas, una situación que calificó como "incesto" y que describió como profundamente perturbadora. Cabe destacar que, la exmodelo también recordó el uso de juguetes sexuales durante algunos encuentros.

Según su relato, algunos se encontraban visiblemente sucios y Hefner los utilizaba con ella y otras mujeres.  Cuando la entrevistadora le preguntó si consideraba que lo ocurrido podía calificarse como violación, Crystal coincidió con esa interpretación.

Más de la viuda del magnate de Playboy

Además, aseguró que después de algunos encuentros experimentaba dolor físico mientras Hefner se quedaba dormido. Crystal sostuvo que aquellas experiencias estaban alejadas de la intimidad y que el empresario buscaba principalmente un mayor nivel de excitación.

Las nuevas declaraciones se suman a otros testimonios que Crystal ha realizado en los últimos años.  En sus memorias, Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself, también describió una relación marcada por el control sobre aspectos de su vida, incluyendo su apariencia, ropa y libertad personal.

Famosa artista mexicana iba a abordar el tren que chocó en España

La cantante mexicana compartió su reacción en redes sociales y expresó su solidaridad con las familias afectadas.

Crystal, quien se casó con Hugh Hefner en 2012 y permaneció junto a él hasta su muerte en 2017, también ha cuestionado recientemente la forma en que Hollywood pretende representar al empresario. La polémica aumentó después de que Jessica Biel fuera anunciada para interpretar a la esposa de Hefner en la película Playmates.

En Portada

Policías investigados por presunta colocación de arma enfrentarán proceso penalt
Nacionales

Policías investigados por presunta colocación de arma enfrentarán proceso penal

12:00 PM, Oct 28
Guatemala se solidariza con España por el accidente de trenest
Nacionales

Guatemala se solidariza con España por el accidente de trenes

01:08 PM, Oct 28
Descubre quién ganó la votación por el premio BOATt
Deportes

Descubre quién ganó la votación por el premio BOAT

01:48 PM, Oct 28
Minex anuncia cambio de embajador de Guatemala ante Estados Unidost
Nacionales

Minex anuncia cambio de embajador de Guatemala ante Estados Unidos

10:40 AM, Oct 28
Sale a la luz una posible causa del fatal accidente de trenes en Españat
Internacionales

Sale a la luz una posible causa del fatal accidente de trenes en España

09:00 AM, Oct 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCReal MadridLiga NacionalJusticia#LaLigaEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar