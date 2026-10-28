Viuda de Playboy denuncia abuso y secretos inquietantes

Las declaraciones de Crystal Hefner, viuda del fundador de Playboy, Hugh Hefner, han vuelto a poner bajo la lupa la vida privada del empresario y el ambiente que, según su testimonio, existía dentro de la famosa Mansión Playboy. Durante una reciente entrevista en el pódcast Unleashed, Crystal habló sobre algunos de los encuentros íntimos que vivió durante su matrimonio y aseguró que en determinadas ocasiones se sintió obligada a cumplir los deseos sexuales de su entonces esposo.
Según relató, hubo situaciones que fueron incómodas, dolorosas y que, desde su perspectiva actual, no contaron con su consentimiento. Uno de los señalamientos más impactantes está relacionado con las gemelas Kristina y Karissa Shannon, quienes también formaron parte del círculo de mujeres que frecuentaban la Mansión Playboy.
Crystal afirmó que Hugh Hefner habría intentado presionarlas para realizar actos sexuales entre ellas, una situación que calificó como "incesto" y que describió como profundamente perturbadora. Cabe destacar que, la exmodelo también recordó el uso de juguetes sexuales durante algunos encuentros.
Según su relato, algunos se encontraban visiblemente sucios y Hefner los utilizaba con ella y otras mujeres. Cuando la entrevistadora le preguntó si consideraba que lo ocurrido podía calificarse como violación, Crystal coincidió con esa interpretación.
Más de la viuda del magnate de Playboy
Además, aseguró que después de algunos encuentros experimentaba dolor físico mientras Hefner se quedaba dormido. Crystal sostuvo que aquellas experiencias estaban alejadas de la intimidad y que el empresario buscaba principalmente un mayor nivel de excitación.
Las nuevas declaraciones se suman a otros testimonios que Crystal ha realizado en los últimos años. En sus memorias, Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself, también describió una relación marcada por el control sobre aspectos de su vida, incluyendo su apariencia, ropa y libertad personal.
Crystal, quien se casó con Hugh Hefner en 2012 y permaneció junto a él hasta su muerte en 2017, también ha cuestionado recientemente la forma en que Hollywood pretende representar al empresario. La polémica aumentó después de que Jessica Biel fuera anunciada para interpretar a la esposa de Hefner en la película Playmates.