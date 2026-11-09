 Dani Flow abandona Mansión VIP: Motivo de su salida revelado
Farándula

¡No duró ni 24 horas! Dani Flow abandona La Mansión VIP y revela el motivo de su inesperada salida

El cantante mexicano sorprendió al anunciar su salida del reality de HotSpanish, donde apenas comenzaba su participación.

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Dani Flow / FOTO: Dani Flow
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La segunda temporada de La Mansión VIP comenzó con una inesperada sorpresa que rápidamente llamó la atención de los seguidores del reality.  El cantante mexicano Dani Flow decidió abandonar el programa a pocas horas de su estreno, luego de reconocer que no se sentía cómodo con las condiciones de aislamiento y convivencia.

El intérprete de reguetón formaba parte del grupo de participantes de esta nueva edición, producida por el creador de contenido Roberto González, conocido como HotSpanish.  Sin embargo, su experiencia dentro de la residencia no resultó como esperaba y terminó cuestionándose si debía continuar en el proyecto.

Durante una conversación frente a las cámaras, Dani Flow agradeció a Roberto y a HotSpanish por haberle brindado la oportunidad de formar parte del programa. También reconoció que se sentía mal por no poder responder a la confianza que habían depositado en él.

Una de las frases que más llamó la atención fue cuando habló sobre su dificultad para aceptar una derrota. "La verdad me siento muy mal de fracasar, ¿me entiendes? Me caga fracasar", expresó el cantante, dejando ver la frustración que le provocaba pensar en abandonar el desafío.

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Además, explicó que el aislamiento estaba siendo más complicado de lo que imaginaba, pues los participantes llevaban varios días separados del exterior, incluso antes de que comenzara oficialmente la transmisión. "No me estoy sintiendo cómodo con el encierro", reconoció, mientras manifestaba sentirse avergonzado con el equipo de producción por su decisión.

Otro de los motivos por los que el cantante había aceptado participar en La Mansión VIP era aprovechar la exposición del programa para aclarar algunas situaciones de su pasado.

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Durante su intervención, mencionó que quería explicar dos episodios que habían generado controversia: una rima y una entrevista que provocaron comentarios y críticas. Según contó, su intención era ofrecer contexto sobre lo sucedido y explicar que, en aquellas ocasiones, buscaba alcanzar el éxito, pero las situaciones terminaron saliéndose de sus manos.

Incluso aseguró que no había llegado al programa necesariamente para ganar, sino para destacar y mostrar una faceta diferente ante el público.

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