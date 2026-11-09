Polémica por escote de Bianca Censori ante hijos de Kanye

Bianca Censori, esposa de Kanye West, generó una ola de comentarios en redes sociales tras asistir al reciente desfile de Yeezy en Los Ángeles con un atuendo considerado "extremo" por su escote.
La polémica se intensificó al estar acompañada por los cuatro hijos del rapero, quienes son menores de edad, marcando una inusual aparición pública de toda la familia.
La arquitecta australiana de 31 años optó por un ajustado enterizo de terciopelo color arena. Este diseño destacaba por una cremallera abierta que descendía por debajo del ombligo, dejando una considerable porción de su torso al descubierto.
Bianca Censori completó su vestimenta con botas altas de gamuza con cordones, un pequeño bolso sujeto a uno de sus brazos y su cabello castaño rojizo con flequillo.
La presencia de North, de 13 años; Saint, de 10; Chicago, de 8; y Psalm, de 7, fue un hecho poco común. Si bien Kanye West suele aparecer con su hija mayor, sus tres hijos menores rara vez son vistos en eventos públicos.
Este desfile representó la primera vez en dos años que el músico reunió a todos sus hijos en un acto de esta índole.
En marcado contraste con el estilo de Censori, North West lució una chaqueta negra extragrande, botas gruesas y una llamativa peluca azul turquesa. La joven también exhibió nuevos piercings faciales falsos y lentes de contacto del mismo color, consolidando su propio estilo distintivo.
Reacciones en Redes Sociales
Las imágenes de Bianca Censori junto a North West rápidamente se viralizaron, desatando un debate en plataformas como X.
Numerosos usuarios cuestionaron la idoneidad del vestuario de Censori para un evento familiar con menores. Comentarios como:
"¿Por qué piensa que vestir así frente a los niños es apropiado?" reflejaron la indignación de la audiencia. Otro internauta expresó con sarcasmo: "Me alegra mucho que esos niños tengan modelos a seguir tan sanos y responsables en sus vidas".
La presentación se llevó a cabo durante la Yeezy Season 01, marcando el regreso del esposo de Bianca Censori a las pasarelas tras cuatro años sin organizar un desfile de moda.
La cita también coincidió con la apertura de la primera tienda insignia de la marca, Droam 1, en Beverly Boulevard, Los Ángeles. Entre los asistentes destacaron figuras como Kid Cudi, Big Sean y 2 Chainz, mientras los modelos recorrían el espacio alrededor de una gran estructura blanca.