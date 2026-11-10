Ninel Conde acusa de parecer una Barbie humana

Ninel Conde volvió a ser tema de conversación tras mostrar una apariencia renovada que sorprendió a sus seguidores.
Conocida como "El Bombón Asesino", publicó fotografías con el cabello rubio, los ojos claros y un rostro que muchos compararon con el que recordaban de sus primeros años en televisión.
Ninel Conde ha desatado una ola de comentarios y críticas en redes sociales tras compartir una serie de fotografías en las que su apariencia luce notablemente transformada.
Las imágenes, que la muestran con un aspecto casi irreconocible, han llevado a sus seguidores a especular sobre el uso excesivo de inteligencia artificial, filtros y múltiples procedimientos estéticos, generando un intenso debate sobre la percepción de la belleza y la autenticidad en la era digital.
Las controvertidas instantáneas fueron publicadas por la propia artista en su cuenta de Instagram. En ellas, Ninel Conde, conocida como el "Bombón Asesino", posa haciendo alarde de su trabajada silueta enfundada en un llamativo minivestido rosa brillante.
"? Barbie style ?", escribió la cantante.
Los cambios en su rostro también han despertado curiosidad. Usuarios de redes sociales han criticado a Ninel Conde señalando que luce irreconocible y dejó de ser ella.
- "Poco más y la oreja estará en la nuca"
- "Ya quítenle el bisturí que ya no le queda piel para estirar ????"
- "Para mí ya no te llamas Ninel Conde ???"
- "A la madre ese bro quién es??"
- "Osea si estas divina pero ninel conde desapareció ?"
Un historial de transformaciones estéticas
A inicios de este mes, Ninel Conde ya había acaparado titulares por un nuevo cambio de imagen que incluía un cabello más largo y un rubio platinado, además de lo que muchos interpretaron como una estirada de piel en el rostro, destinada a eliminar arrugas y marcas de la edad.
Aunado a esto, en sus historias de Instagram se ha mostrado más bronceada y delgada, exhibiendo sus "abs de acero" y músculos marcados, resultado de una estricta rutina de ejercicio y dietas.
Estos cambios recientes se suman a un proceso de transformación que la cantante inició hace algunos meses, cuando modificó el color de sus ojos oscuros a un verde olivo mediante un procedimiento realizado por especialistas en Nueva York.
En su momento, Ninel Conde explicó que este cambio de color de ojos buscaba combinar con su cabello y piel, y que representaba el inicio de una nueva etapa y una "transformación interior".
Desde hace varios años, es de conocimiento público que Ninel Conde ha optado por someterse a diversas cirugías plásticas y procedimientos estéticos para mejorar su aspecto, incluso desde sus inicios en la farándula mexicana.
Sus seguidores suelen atribuir su aspecto "raro" al exceso de filtros en sus fotografías y videos, mientras que los cambios corporales son vinculados al ejercicio y dietas rigurosas. Sin embargo, una parte considerable de la opinión pública culpa directamente a las cirugías por la alteración de su imagen.