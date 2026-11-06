Bill Gates: 4 Trabajos que la IA No Podrá Reemplazar

La inteligencia artificial (IA) está transformando rápidamente el mundo laboral y generando incertidumbre entre millones de trabajadores que se preguntan si sus empleos podrían desaparecer en los próximos años. Desde la automatización de tareas administrativas hasta la creación de contenido y el desarrollo de programas informáticos, esta tecnología ha comenzado a modificar la manera en que funcionan numerosas industrias.
En medio de este panorama, Bill Gates, cofundador de Microsoft y una de las figuras más influyentes del sector tecnológico, ha compartido su perspectiva sobre las profesiones que podrían mantener un papel fundamental para los seres humanos, incluso cuando la inteligencia artificial alcance niveles de desarrollo mucho más avanzados.
Durante una entrevista en el programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el empresario reflexionó sobre los cambios que puede llegar a traer la IA y la importancia de la intervención humana en determinadas actividades.
Programadores: la inteligencia artificial necesita supervisión humana
Una de las profesiones mencionadas es la programación, precisamente uno de los sectores en los que la inteligencia artificial ha demostrado avances importantes.
Actualmente existen herramientas capaces de escribir líneas de código, identificar errores, generar aplicaciones y automatizar procesos que anteriormente requerían varias horas de trabajo.
Sin embargo, el desarrollo de software implica mucho más que escribir instrucciones para una computadora.
Los programadores también deben diseñar sistemas, comprender las necesidades de los usuarios, garantizar la seguridad de las aplicaciones y resolver problemas que requieren análisis y razonamiento.
En este contexto, Gates considera que los especialistas en programación seguirán desempeñando un papel importante, aunque sus responsabilidades podrían evolucionar conforme se incorporen nuevas herramientas tecnológicas.
La inteligencia artificial puede acelerar determinados procesos, pero los profesionales continuarán siendo necesarios para supervisar resultados, evaluar riesgos y tomar decisiones sobre el funcionamiento de los sistemas.
Esto no significa que todos los puestos de programación estén protegidos frente a la automatización, sino que las habilidades humanas seguirán teniendo valor dentro de la industria.
Biólogos: la investigación científica seguirá necesitando especialistas
La segunda área destacada es la biología, una disciplina fundamental para comprender los organismos vivos, desarrollar tratamientos médicos y estudiar los procesos naturales.
La inteligencia artificial ya está contribuyendo a importantes avances científicos, especialmente en el análisis de grandes cantidades de información y la identificación de patrones que podrían pasar desapercibidos para los investigadores.
Entre sus aplicaciones se encuentran el estudio de proteínas, la investigación genética, el desarrollo de medicamentos y el análisis de enfermedades.
Estas herramientas permiten acelerar procesos que anteriormente podían requerir meses o incluso años de investigación.
No obstante, la tecnología no elimina la necesidad de contar con científicos capacitados para interpretar resultados, formular hipótesis y comprobar descubrimientos mediante procedimientos experimentales.
La investigación también exige evaluar implicaciones éticas, establecer prioridades y determinar si los resultados obtenidos son confiables.
Por estas razones, la biología es considerada uno de los campos en los que la colaboración entre humanos e inteligencia artificial podría adquirir mayor importancia.
En lugar de sustituir completamente a los investigadores, la tecnología podría ampliar sus capacidades y facilitar nuevos descubrimientos.
Especialistas en energía: decisiones que requieren experiencia humana
El tercer sector mencionado es el energético, una industria esencial para el funcionamiento de las ciudades, las empresas y los hogares.
La producción, distribución y administración de energía implica una serie de decisiones complejas relacionadas con la infraestructura, la seguridad, los costos y el impacto ambiental.
Aunque la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la eficiencia de las redes eléctricas, anticipar fallas y analizar patrones de consumo, estas tareas requieren supervisión especializada.
Los ingenieros y otros profesionales del sector deben evaluar riesgos, diseñar soluciones y responder ante situaciones imprevistas que podrían afectar el suministro energético.
Además, la transición hacia fuentes renovables plantea nuevos desafíos relacionados con el almacenamiento de electricidad, el desarrollo de tecnologías y la modernización de los sistemas de distribución.
Gates ha mostrado durante años un especial interés por la innovación energética y las tecnologías destinadas a reducir las emisiones contaminantes.
En este ámbito, la inteligencia artificial podría convertirse en una herramienta para mejorar la planificación y optimizar recursos, mientras los especialistas mantienen responsabilidades relacionadas con la seguridad y la toma de decisiones.
Deportistas profesionales: el talento humano seguirá siendo protagonista
La cuarta área resulta especialmente llamativa porque, a diferencia de las anteriores, no está relacionada directamente con la ciencia o el desarrollo tecnológico.
Se trata del deporte profesional. Durante sus reflexiones sobre la inteligencia artificial, Gates utilizó el béisbol como ejemplo de una actividad en la que las capacidades humanas siguen siendo el principal atractivo.
Actualmente, la tecnología permite analizar el rendimiento de los atletas, estudiar estrategias y mejorar los entrenamientos mediante herramientas que procesan grandes cantidades de datos.
En disciplinas como el fútbol, el baloncesto, el tenis y el automovilismo, los equipos profesionales utilizan sistemas avanzados para evaluar movimientos, prevenir lesiones y mejorar el desempeño.
Sin embargo, la emoción de las competiciones deportivas continúa relacionada con las habilidades, el esfuerzo y las decisiones de los atletas.
Un sistema de inteligencia artificial puede recomendar una estrategia o analizar las probabilidades de un resultado, pero eso no equivale a reemplazar la experiencia de observar a deportistas compitiendo.
Por ello, el deporte profesional destaca como una actividad en la que el componente humano seguirá siendo fundamental, aunque la tecnología transforme la preparación y la organización de las competencias.
¿La inteligencia artificial realmente reemplazará millones de empleos?
El debate sobre el futuro del trabajo va más allá de identificar profesiones que podrían resistir la automatización.
En un análisis publicado el 26 de agosto de 2026 en su blog Gates Notes, el empresario advirtió que la inteligencia artificial podría provocar cambios profundos en el mercado laboral durante la próxima década.
Gates señaló que sectores como la atención al cliente, la medicina, el derecho, la fabricación y el desarrollo de software podrían experimentar transformaciones importantes.
También advirtió que algunos empleos podrían desaparecer definitivamente y que la creación de nuevos puestos no necesariamente compensaría todas las pérdidas.
Sin embargo, considera que las sociedades tendrán que decidir qué actividades desean mantener bajo responsabilidad humana, incluso cuando existan tecnologías capaces de realizarlas.