 Adiós a la estrella de Rebelde: un trágico final inesperado
Farándula

Fue parte de la telenovela Rebelde pero una noche se fue a dormir y ya no despertó

Su participación en una de las telenovelas juveniles más exitosas de Televisa hizo que muchos la recuerden, pero su inesperada muerte esconde una historia que conmocionó.

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Rebelde, Rebelde
Rebelde / FOTO: Rebelde
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La telenovela Rebelde continúa siendo recordada por millones de espectadores, pero no todos conocen las historias detrás de algunos de sus integrantes.  Una de las más conmovedoras es la de Xóchitl Vigil, actriz que formó parte de esta exitosa producción y cuyo fallecimiento ocurrió mientras dormía.

Xóchitl Vigil fue una actriz mexicana que construyó una trayectoria en la televisión durante varias décadas.  Aunque participó en diferentes producciones, una de sus apariciones más recordadas por las nuevas generaciones fue en Rebelde, la telenovela juvenil protagonizada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

En esta historia interpretó a Rosa Fernández, la madre de Lupita, personaje al que dio vida Maite Perroni.  Su participación quedó vinculada a una de las producciones más populares de Televisa, que conquistó al público latinoamericano y dio origen al fenómeno musical RBD.

La actriz también participó en otras producciones como "Clase 406", "Hogar dulce hogar" y "Mujer, casos de la vida real", consolidando una carrera que abarcó distintos géneros de la televisión mexicana. La noticia de su fallecimiento se dio a conocer el 4 de mayo de 2026 y provocó reacciones entre personas cercanas a la actriz y seguidores de su trabajo.

Más del fallecimiento de la actriz de RBD

Cabe destacar que, uno de los detalles que más llamó la atención fue la manera en que ocurrió su partida.  De acuerdo con reportes publicados posteriormente, la intérprete murió mientras dormía, una circunstancia que generó conmoción entre quienes conocieron su trayectoria.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente una causa médica específica de su fallecimiento, por lo que no corresponde atribuir su muerte a una enfermedad determinada.

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El cantante mexicano preocupó a sus seguidores tras conocerse detalles sobre su estado de salud.

Su exesposo, el actor César Bono, también lamentó su partida. Ambos compartieron una etapa de su vida y tuvieron dos hijas. Además de su participación en "Rebelde", Xóchitl Vigil dejó huella en distintas producciones que formaron parte de la historia de la televisión mexicana.

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