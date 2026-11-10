 Carlos Rivera revela preocupante problema de salud
Farándula

Carlos Rivera reaparece, da un inquietante anuncio sobre el problema de salud que enfrenta

El cantante mexicano preocupó a sus seguidores tras conocerse detalles sobre su estado de salud.

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Carlos Rivera
Carlos Rivera / FOTO:
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La salud de Carlos Rivera volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de que se conocieran detalles sobre la lesión que enfrenta en sus cuerdas vocales.  Después de varios rumores sobre posibles complicaciones médicas, el cantante mexicano reapareció para aclarar qué está pasando y explicar por qué tendrá que someterse a una cirugía.

A principios de noviembre, el intérprete de "Recuérdame" acaparó titulares luego de que trascendiera que presentaba episodios de sangrado relacionados con una lesión en sus cuerdas vocales. La noticia encendió las alarmas, especialmente porque el artista había anunciado que pospondría algunas de sus presentaciones programadas para los últimos meses de 2026.

Ante la preocupación que generaron estas versiones, el esposo de Cynthia Rodríguez decidió enviar un mensaje de audio a su amigo Alan Tacher, conductor del programa Despierta América, para actualizar su estado de salud y poner fin a las especulaciones. Durante la comunicación, Carlos Rivera explicó que su problema no está relacionado con nódulos, sino con un pólipo en las cuerdas vocales, una lesión que ha requerido seguimiento médico y que incluso le ha provocado episodios de hemorragias.

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"Es un tema, gracias a Dios no son nódulos, pero sí es un pólipo y es una cosa que me había estado pasando por unas hemorragias, que no es que me sangre", explicó el cantante. Con estas declaraciones, el artista buscó aclarar que no está experimentando un sangrado activo, como se había mencionado en distintos espacios de espectáculos. Según detalló, lo que presenta son moretones en las cuerdas vocales.

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En la parte final de su mensaje, el exinvestigador de ¿Quién es la máscara? explicó que finalmente encontró a un especialista que se encargará de realizar la intervención quirúrgica para tratar la lesión. "Todo mundo piensa que sangra y no, no me está sangrando, es como si fueran unos moretones en las cuerdas, pero encontré un doctor y él me va a operar. Ya casi se me quita la lesión", comentó.

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