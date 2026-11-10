 Cuatro estrenos de acción y misterio en cines de Guatemala
Farándula

¡Acción, misterio y grandes historias! Los cuatro estrenos que llegan al cine esta semana en Guatemala

Desde una historia que revela los secretos detrás de Rocky Balboa hasta un documental guatemalteco sobre la Selva Maya, la cartelera de cine presenta nuevas opciones.

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La cartelera de cine en Guatemala se renueva esta semana con cuatro estrenos que prometen conquistar a diferentes públicos. Acción, drama, fantasía y naturaleza forman parte de las propuestas que llegarán a las salas a partir del jueves 12 de noviembre de 2026.

  • 1. Selva Maya en Jaque

El cine guatemalteco tendrá un espacio especial con Selva Maya en Jaque, un documental dirigido por el fotógrafo, cineasta y conservacionista Sergio IzquierdoLa producción sigue la historia de Sofía, una guacamaya roja cuya vida permite mostrar las amenazas que enfrenta la Selva Maya, entre ellas la deforestación, los incendios forestales y el tráfico ilegal de animales silvestres.

A través de imágenes impactantes y testimonios de científicos, guardaparques y comunidades de Petén, el documental expone la lucha por proteger este importante patrimonio natural que comparten Guatemala, México y Belice.

  • 2. Ebenezer: Los fantasmas de Navidad

Johnny Depp regresa a la pantalla grande con una nueva adaptación de Un cuento de Navidad, la reconocida obra literaria de Charles Dickens. En esta versión, dirigida por Ti West, el actor interpreta a Ebenezer Scrooge, un hombre adinerado, egoísta y avaro que desprecia la Navidad y evita cualquier gesto de generosidad.

Su vida da un giro inesperado cuando recibe la visita del fantasma de su antiguo socio Jacob Marley, quien le advierte sobre el destino que le espera si continúa viviendo con tanta amargura.

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  • 3. Yo soy Rocky

Los fanáticos del cine deportivo podrán conocer la historia detrás de uno de los personajes más emblemáticos de Hollywood con Yo soy Rocky (I Play Rocky). La película, dirigida por Peter Farrelly, cuenta cómo Sylvester Stallone luchó para conseguir una oportunidad en la industria cinematográfica cuando nadie confiaba en su talento ni en el guion que había escrito.

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  • 4. Cómo robar un banco

La historia presenta a una banda de delincuentes que convierte sus asaltos bancarios en espectáculos para las redes sociales.  Sus integrantes transmiten sus robos y ganan popularidad con cada golpe, sin imaginar que esa exposición también los pondrá en peligro.

Su actividad llama la atención de un experimentado agente del FBI y una brillante ingeniera informática, quienes unen esfuerzos para descubrir la identidad de los responsables y detener sus operaciones.

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