 Lucero y Mijares: ¿Se Arrepienten del Divorcio y Regresan?
Farándula

Nos arrepentimos del divorcio: ¿Lucero y Mijares regresaron?, la cantante cuenta toda la verdad

Una publicación que comenzó a circular en redes sociales puso a Lucero en el centro de la polémica y provocó una inesperada reacción de la cantante.

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Lucero y Mijares, Lucero y Mijares
Lucero y Mijares / FOTO: Lucero y Mijares
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La cantante mexicana Lucero reaccionó con evidente molestia luego de que comenzara a circular en redes sociales una fotografía manipulada con inteligencia artificial (IA). En la imagen se insinuaba que había retomado su relación sentimental con su exesposo, el también cantante Manuel Mijares.

La publicación generó revuelo entre sus seguidores, pero la artista no tardó en aclarar la situación y expresar su inconformidad. Durante los últimos días, una supuesta portada de la revista ¡Hola! comenzó a difundirse en internet.

En la imagen aparecían Lucero y Mijares juntos, mientras que el titular aseguraba: "Nos arrepentimos del divorcio", acompañado de detalles sobre una presunta reconciliación y la decisión de darse una segunda oportunidad. La fotografía rápidamente llamó la atención de los usuarios, quienes comenzaron a especular sobre un posible regreso amoroso de la expareja.

Sin embargo, la imagen no era auténtica y había sido creada a partir de una fotografía editorial de la cantante. La intérprete de El privilegio de amar decidió pronunciarse públicamente y compartió en su cuenta de X una publicación realizada por una de sus seguidoras.

Más de la reacción de Lucero

En ella se mostraba la fotografía original, en la que Lucero aparece sola y que había sido utilizada para una portada de la revista Vanidades. Su reacción estuvo acompañada de un mensaje contundente, en el que cuestionó la creación de noticias falsas mediante herramientas tecnológicas.

"Ay sí, qué estupidez hacer cosas falsas, ¿para qué sirve eso?, ya no usen AI o CGI", expresó la cantante, quien también pidió respeto por las personas que podrían llegar a creer que este tipo de imágenes son reales. Además, señaló que existe suficiente material auténtico de los artistas como para recurrir a montajes e invenciones que pueden confundir al público.

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El cantante mexicano preocupó a sus seguidores tras conocerse detalles sobre su estado de salud.

Lucero y Manuel Mijares tienen una historia sentimental que comenzó después de conocerse durante la filmación de la película Escápate conmigo, en 1987.  Un año después, en 1997, llegaron al altar y posteriormente formaron una familia con sus dos hijos: José Manuel, nacido en 2001, y Lucero, quien nació en 2005.

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