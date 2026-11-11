Centroamérica gana primer premio en Miss Universo 2026

La región centroamericana comienza a llamar la atención durante el certamen de belleza Miss Universo 2026. Durante las actividades previas a la gran final, una representante de Centroamérica ya consiguió el primer reconocimiento especial anunciado por la organización del certamen.
Lo anterior provocó que se aumentaran las expectativas sobre la participación latinoamericana en esta edición histórica. Se trata de Jasmine Blandford, representante de Nicaragua, quien obtuvo el reconocimiento denominado "La Gran Despedida", una distinción que destacó las celebraciones organizadas en su honor antes de viajar a Puerto Rico.
Este reconocimiento se suma a la emoción que rodea a las candidatas de la región, que buscan destacar entre las representantes de más de 120 países que participan en la edición número 75 de Miss Universo. Puerto Rico se convierte en el escenario de uno de los acontecimientos de belleza más esperados del año.
San Juan recibe a las delegadas internacionales, quienes participan en diferentes actividades, sesiones fotográficas, encuentros culturales, entrevistas y ensayos previos a las competencias oficiales. Esta edición tiene un significado especial, pues celebra los 75 años de historia de Miss Universo, uno de los concursos de belleza con mayor reconocimiento internacional.
Más de la competencia de Miss Universo
La gran final está programada para el 24 de noviembre de 2026, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde se conocerá a la nueva reina universal. Antes de la noche de coronación, las candidatas deberán participar en dos importantes eventos que forman parte de la evaluación internacional.
El 21 de noviembre se realizará la competencia de trajes nacionales, una de las actividades más esperadas porque permite conocer la cultura, las tradiciones y la identidad de cada país a través de sus vestuarios.
Un día después, el 22 de noviembre, tendrá lugar la competencia preliminar, en la que las participantes desfilarán y demostrarán sus habilidades escénicas ante los jueces. Finalmente, el 24 de noviembre se celebrará la gala de coronación, en la que se anunciará a la nueva Miss Universo 2026.
La representante guatemalteca es María Adelina Castillo Birba, quien obtuvo la corona nacional el pasado 8 de agosto y viajó a Puerto Rico para comenzar su participación en el concurso internacional.